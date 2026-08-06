Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Estados Unidos oficializó la lista de altos funcionarios que estarán presentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, acto programado para este 7 de agosto en Cali. La comitiva, conformada por nueve representantes del Gobierno estadounidense, será liderada por Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos. La confirmación, conocida pocas horas antes de la ceremonia, destaca el interés sostenido de Washington por mantener relaciones al más alto nivel con Colombia durante la transición de mando, especialmente dada la relevancia de que este evento, por primera vez, se realice fuera de la ciudad de Bogotá, según información divulgada por medios locales.

Sigue a PULZO en Discover

La delegación contará también con la presencia de Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), lo que refuerza el papel estratégico de la colaboración bilateral en materia de justicia, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Junto a ellos viajarán Hugo Guevara, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá; Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas; Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del Vicepresidente; Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, del Departamento de Justicia.

Uno de los hechos más comentados fue la ausencia de Marco Rubio, secretario de Estado, quien según versiones previas sería parte de la comitiva, pero finalmente no fue incluido por dificultades de agenda. Así lo reportó Juan Esteban Silva en su cuenta de X, confirmando que hasta el 4 de agosto no había una notificación oficial de su asistencia.

La posesión de Abelardo de la Espriella reunirá en Cali no solo a la delegación estadounidense sino también a líderes internacionales como el rey Felipe VI de España, presidentes y vicepresidentes de América Latina y otras autoridades diplomáticas, bajo un amplio dispositivo de seguridad. De esta manera, la capital del Valle del Cauca se consolida como el epicentro de un evento histórico con fuerte presencia internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran la delegación oficial de Estados Unidos para la posesión de Abelardo de la Espriella?

La delegación está compuesta por nueve altos funcionarios estadounidenses, entre los que se cuentan el fiscal general interino Todd Blanche, el administrador de la DEA Terrance C. Cole, y representantes de los departamentos de Estado, Justicia, Defensa y Seguridad Nacional. Todos ellos fueron confirmados oficialmente por el Gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué Marco Rubio no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

De acuerdo con reportes publicados hasta el 4 de agosto, Marco Rubio, secretario de Estado, no hará parte de la delegación estadounidense debido a complicaciones de agenda que impidieron su viaje a la ciudad de Cali, según información confirmada recientemente por fuentes oficiales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.