Por: El Espectador

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La Cancillería de Colombia confirmó que continuará respaldando a los 17 colombianos extraditados desde Haití hacia Estados Unidos, quienes están señalados de participar en el asesinato del entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse. La postura, anunciada el 20 de septiembre, se fundamenta en el compromiso consular de asistir a los ciudadanos nacionales que enfrentan procesos judiciales en el exterior. Esta decisión surge luego de que el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, ordenara la extradición de 18 individuos de un total de 30 personas vinculadas formalmente con el magnicidio.

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Según explicó la Cancillería, "el Gobierno de Colombia, a través de su servicio diplomático y consular, ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales". Así, la asistencia consular comprende vigilancia de las condiciones de detención, comunicación con familiares, y acciones enfocadas en asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados.

El gobierno colombiano dejó claro que no participó en las decisiones relacionadas con la extradición. El comunicado de la Cancillería subrayó que dichas extradiciones fueron coordinadas exclusivamente entre Haití y Estados Unidos, por lo que Colombia no tuvo incidencia alguna en ese proceso ni en los procedimientos que desembocaron en el traslado de los connacionales. A pesar de ello, insiste en que mantendrá el acompañamiento consular mientras avance el proceso judicial, cuidando que se respeten el debido proceso y condiciones de reclusión dignas, sin interferir en las determinaciones de las autoridades judiciales correspondientes.

De acuerdo con Jason Reding Quiñones, el exmandatario haitiano fue asesinado por un comando armado que ingresó a su casa en Puerto Príncipe, sin que los encargados de su seguridad intervinieran. Los acusados fueron llevados en avión militar desde Haití a territorio estadounidense para enfrentar cargos en ese país. A la fecha, 30 personas han sido formalmente vinculadas al caso, el cual agravó la crisis institucional en Haití, un país que no ha llevado a cabo elecciones desde 2016 y sigue sin presidente desde aquel asesinato. En el marco de las investigaciones, varias personas ya han sido condenadas a cadena perpetua en Estados Unidos, entre ellas ciudadanos colombianos y haitianos.

¿Qué tipo de asistencia consular reciben los colombianos extraditados por el caso Jovenel Moïse?

La Cancillería colombiana brinda a los connacionales asistencia basada en la verificación permanente de sus condiciones de reclusión, contacto con sus familiares y autoridades, y promoción del respeto de sus derechos fundamentales, tal como lo establece su comunicado oficial.

¿Cómo se coordinó la extradición de los colombianos implicados en el asesinato de Jovenel Moïse?

De acuerdo con la información de la Cancillería, la extradición fue organizada entre las autoridades de Haití y Estados Unidos, sin intervención ni participación del gobierno colombiano en las decisiones o el procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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