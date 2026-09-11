El ciudadano colombo-alemán Hans Schenk sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre de 2001 gracias a una casualidad que retrasó su llegada al trabajo.

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En ese momento tenía 30 años y trabajaba en una empresa de logística internacional ubicada en el piso 32 de la Torre Norte del World Trade Center, en Nueva York, recuerda una extensa crónica de la BBC.

La noche anterior había salido a cenar y tomar algo con su pareja, por lo que se quedó a dormir fuera de su casa, dijo en su momento a ese medio.

La mañana del ataque, Schenk salió más tarde de lo habitual y llegó al World Trade Center justo cuando ocurrió el primer impacto. A unos 25 metros de la entrada, vio a personas corriendo y una enorme columna de humo.

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Poco después, un segundo avión chocó contra la otra torre. Ante la emergencia, cubrió su cabeza y corrió hacia unas escaleras para escapar de la zona.

Schenk tomó el metro y solo comprendió la magnitud de la tragedia cuando otros pasajeros le contaron lo ocurrido. Al llegar a casa, vio por televisión cómo las Torres Gemelas se derrumbaban e intentó comunicarse sin éxito con sus compañeros.

De los 25 empleados de su oficina, 23 sobrevivieron. Dos murieron, incluida su jefa de prácticas. Años después, Schenk reconoce que todavía experimenta sentimientos de culpa por haber sobrevivido.

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