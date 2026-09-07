En medio del foco noticioso por delicadas situaciones a nivel internacional, una publicación se robó el protagonismo debido a que planteó un escenario más que inesperado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mapa que exhibe una extensión del área estadounidense incorporando a Canadá, Groenlandia, México, Cuba y sectores de Centroamérica en el Caribe.

La gráfica sugiere un panorama donde dichas zonas integraría la nación norteamericana, omitiendo explicaciones sobre cómo ocurriría esa hipotética integración territorial, pero con lo que abrió una controversia que no pasó desapercibida.

El mandatario dejó ese mensaje por medio de su cuenta personal en su red social Truth, en una imagen que ha sido replicada por medio de X (antes conocido como Twitter). Esta fue la imagen que abrió paso a la polémica:

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Donald Trump acaba de publicar un mapa que reclama esencialmente TODO el CONTINENTE de Norteamérica como los EUA Eso incluye México, Canadá, Groenlandia, Cuba y más 🔥🔥🥵 pic.twitter.com/9ksqTha4db — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 7, 2026

Frente a la supuesta inclusión del suelo mexicano, la mandataria Claudia Sheinbaum contestó enfáticamente asegurando la autonomía total de la nación azteca durante la conmemoración patria.

La jefa de Estado afirmó categóricamente que México “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero” ante cualquier postura contra su soberanía.

Con estas palabras, la gobernante defendió firmemente la independencia del territorio patrio frente a cuestionamientos internacionales, en medio de una publicación que se suma a otras controversiales.

Trump ha compartido en distintas ocasiones una imagen del mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado por el texto “Estado 51”, lo que también desató la polémica a nivel internacional.

Cabe remarcar que, a pesar de la molestia, no existe ninguna clase de conflicto político en la actualidad entre los países mencionados que lleve a suponer alguna clase de acción puntual.

Aparte de la cercanía geográfica, tampoco hay una razón para que Estados Unidos pueda asumir un eventual control territorial que realmente pase de un mensaje de provocación de Trump.

¿Cómo es la relación de Estados Unidos con México, Canadá y Groenlandia?

La relación diplomática entre Estados Unidos, México y Canadá se fundamenta principalmente en la integración económica y el intercambio comercial estratégico multilateral.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá consolida el marco regulatorio para el comercio bilateral y el flujo constante de inversiones productivas.

La cooperación en seguridad fronteriza, migración y lucha contra el crimen organizado transnacional articula la agenda compartida entre el gobierno estadounidense y el mexicano.

Por su parte, la alianza con Canadá abarca la defensa continental compartida mediante el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y las directrices de la OTAN.

Las dinámicas diplomáticas con Groenlandia pasan por la relación bilateral con el Reino de Dinamarca, territorio autónomo que alberga instalaciones militares de alto valor geoestratégico.

La base espacial de Pituffik en territorio groenlandés representa un punto clave para la vigilancia militar y la seguridad aeroespacial estadounidense en la región del Ártico.

El interés geopolítico de Washington sobre la zona ártica responde directamente al valor comercial marítimo y al acceso a recursos minerales críticos no explotados.

Los acuerdos bilaterales existentes promueven la estabilidad económica regional, aunque surgen tensiones por disputas impositivas, aranceles sectoriales y políticas migratorias nacionales.

La geopolítica en América del Norte exige una coordinación permanente para responder eficazmente ante los desafíos globales, energéticos y climáticos que afectan a todo el hemisferio continental.

Las dependencias gubernamentales de los cuatro territorios mantienen activas mesas de diálogo técnico para coordinar de manera continua la infraestructura logística fronteriza y el tránsito comercial fluido.

Las diferentes administraciones nacionales avanzan en reuniones periódicas para evaluar el impacto de los tratados multilaterales vigentes dentro de las fronteras compartidas.

El equilibrio en la zona norte del continente depende de la voluntad política de cada país para sostener acuerdos diplomáticos que respeten plenamente las soberanías nacionales correspondientes.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.