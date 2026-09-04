El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre como parte de una gira por la región.

Sigue a PULZO en Discover

En el país se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella, encuentro que, según fuentes, se realizaría en Barranquilla.

La agenda bilateral estará marcada por asuntos comerciales, seguridad, lucha contra el narcotráfico, organizaciones criminales, seguridad fronteriza, Venezuela y la asistencia estadounidense para atender los efectos del terremoto del 10 de agosto.

Uno de los principales temas será el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a buena parte de las exportaciones colombianas. El Gobierno busca avanzar en una reducción o suspensión de estos gravámenes y aprovechar la visita para llevar la negociación comercial al más alto nivel político.

Lee También

También se abordará el paquete de asistencia de 1.000 millones de dólares ofrecido por la administración de Donald Trump para fortalecer la seguridad en Colombia.

Parte de estos recursos requiere aprobación del Congreso estadounidense, que retomó sus actividades tras el receso de verano.

La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales será otro eje central, en el marco de la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Washington para reforzar la cooperación regional contra el crimen transnacional.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.