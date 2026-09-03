La próxima semana Colombia recibirá la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien sostendrá una reunión en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella.
Aunque la agenda oficial aún se está definiendo, el encuentro refleja el fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos y la importancia estratégica que ha adquirido Colombia para Washington.
Atención: La próxima semana estará en Colombia el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio @SecRubio quien sostendrá un encuentro en Barranquilla con el presidente @ABDELAESPRIELLA a esta hora se están ultimando detalles de la agenda. Vía @BluRadioCo
— Ricardo Ospina (@ricarospina) September 3, 2026Lee También
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La visita se produce en un contexto de estrecha cooperación entre los dos países. Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente a De la Espriella durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde destacó su liderazgo y recordó el respaldo que le brindó durante la campaña presidencial.
Trump aseguró que el mandatario colombiano ha realizado un buen trabajo desde su llegada al poder y resaltó la buena relación que mantiene con su gobierno.
Los vínculos entre ambos países también se han fortalecido en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha respaldado las estrategias del gobierno colombiano y ha promovido una mayor coordinación militar y de inteligencia.
Además, tras el terremoto que afectó al país, Washington brindó ayuda económica y apoyo humanitario, gesto que fue agradecido por De la Espriella durante una conversación telefónica con Trump.
La reunión entre Rubio y el presidente colombiano podría servir para profundizar la cooperación bilateral en asuntos económicos, comerciales y de seguridad.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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