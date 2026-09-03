La próxima semana Colombia recibirá la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien sostendrá una reunión en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella.

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Aunque la agenda oficial aún se está definiendo, el encuentro refleja el fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos y la importancia estratégica que ha adquirido Colombia para Washington.

La visita se produce en un contexto de estrecha cooperación entre los dos países. Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente a De la Espriella durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde destacó su liderazgo y recordó el respaldo que le brindó durante la campaña presidencial.

Trump aseguró que el mandatario colombiano ha realizado un buen trabajo desde su llegada al poder y resaltó la buena relación que mantiene con su gobierno.

Los vínculos entre ambos países también se han fortalecido en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha respaldado las estrategias del gobierno colombiano y ha promovido una mayor coordinación militar y de inteligencia.

Además, tras el terremoto que afectó al país, Washington brindó ayuda económica y apoyo humanitario, gesto que fue agradecido por De la Espriella durante una conversación telefónica con Trump.

La reunión entre Rubio y el presidente colombiano podría servir para profundizar la cooperación bilateral en asuntos económicos, comerciales y de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.