Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves una directiva presidencial que establece nuevas reglas de comunicación para los funcionarios del Gobierno nacional. El documento, que fue dado a conocer por órganos oficiales, destaca que toda la información relacionada con decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras y actuaciones administrativas del Gobierno solo podrá ser divulgada por los canales institucionales de la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva nacional, según su competencia. Así lo señala textualmente la comunicación oficial dada a conocer por la Casa de Nariño.

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En lo relativo a la interacción con medios de comunicación, la directiva también dispone que ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes y otros representantes legales de entidades del Ejecutivo podrán conceder entrevistas y participar en medios solo si han consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, o quien ocupe esa función. El pronunciamiento llega después de que Caracol Radio revelara detalles de recientes reuniones entre responsables de comunicaciones de los ministerios y María Fernanda Sandoval, jefe de comunicaciones de la Presidencia, donde se impartieron directrices que generaron reacciones en el sector.

De acuerdo con lo investigado por Caracol Radio, el Gobierno decidió limitar las ruedas de prensa y entrevistas a medios "no amigos" del Ejecutivo, permitiendo la participación únicamente para fines estratégicos y con autorización previa de la Presidencia. Además, en eventos con presencia de medios, los ministros y altos funcionarios solo podrán emitir una declaración completa, sin espacio para preguntas de los periodistas.

La directiva va más allá e indica que las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal principal ni fuente oficial para comunicar decisiones, políticas o resultados. Se establece que los funcionarios deben privilegiar los canales institucionales para informar cualquier aspecto relacionado con el ejercicio de sus funciones. Esto apunta, según el texto, a que la comunicación institucional sirva para acercar el Gobierno nacional a la ciudadanía, facilitar la labor de la prensa y asegurar rigor, transparencia y responsabilidad en la difusión de información pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas incluye la directiva presidencial de Abelardo de la Espriella sobre comunicación gubernamental?

La directiva publicada por la Presidencia bajo Abelardo de la Espriella exige que toda la información oficial se divulgue únicamente a través de los canales institucionales, restringe entrevistas y ruedas de prensa salvo en casos estratégicos autorizados, y obliga a los funcionarios a coordinar previamente con la Secretaría de Comunicaciones antes de declarar ante medios.

¿Por qué se prohíben las declaraciones en cuentas personales de funcionarios públicos según la nueva directiva?

La directiva explica que los funcionarios deben privilegiar los canales institucionales para asuntos relacionados con su desempeño y no usar sus cuentas personales como fuente oficial, con el fin de garantizar que la información gubernamental se transmita con rigor, transparencia y responsabilidad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.