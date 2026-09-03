Un verdadero terremoto político sacudió al gabinete del presidente Abelardo de la Espriella en su arranque de administración. Viviane Morales, quien había asumido las riendas del Ministerio de Educación el pasado 7 de agosto, presentó su renuncia irrevocable al cargo, convirtiéndose en la primera baja oficial del equipo de gobierno tras mantenerse en funciones por menos de un mes.

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De acuerdo con la carta enviada al mandatario el pasado 31 de agosto, la exfiscal general explicó que enfrenta una situación familiar inesperada que reclama su presencia y atención inmediata. Según detalló, estas circunstancias personales le impiden continuar con el alto nivel de dedicación y exigencia que demanda la dirección de una cartera tan compleja, por lo que su salida se hará efectiva el próximo 7 de septiembre.

La noticia causó sorpresa en las altas esferas del Ejecutivo, provocando una respuesta profundamente afectuosa por parte del presidente De la Espriella. El mandatario aceptó la dimisión destacando públicamente la relación de amistad de varias décadas que lo une con Morales, desmarcándose por un momento de su rol institucional para escribirle como amigo personal.

Por su parte, el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló detalles adicionales sobre los motivos de la salida, señalando que “luego de la renuncia de Viviane Morales argumentando una situación personal inesperada, al parecer, uno de sus familiares más cercanos se encuentra en delicado estado de salud”.

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Ante esta vacante repentina, el presidente De la Espriella actuó con rapidez y anunció la designación de Ilva Myriam Hoyos como la nueva ministra de Educación Nacional. El jefe de Estado destacó su sólida trayectoria, su carácter y su férrea defensa de los valores institucionales como las razones principales para encomendarle el liderazgo de la cartera educativa en este nuevo capítulo gubernamental.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.