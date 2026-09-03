Un nuevo y drástico revés sacude la gestión del proceso de expedición de pasaportes en el país. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la Sección Primera (Subsección B) y bajo la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, emitió un auto interlocutorio en el que decreta una medida cautelar que suspende de manera provisional la ejecución del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y el contrato CI-005 de 2026, junto con sus actos derivados.

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La decisión judicial, derivada de una acción popular interpuesta por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, pone bajo la lupa la planeación, la moralidad administrativa y la transparencia en la cadena de producción de las libretas de viaje. No obstante, el alto tribunal fue enfático en blindar los derechos de la ciudadanía al advertir que la medida cautelar bajo ninguna circunstancia podrá traducirse en la interrupción, limitación o suspensión del acceso de los colombianos al servicio de pasaportes.

En el marco de la providencia, el Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional de Colombia y a la socia internacional Impresa Nacional Casa da Moeda de Portugal que, en un plazo improrrogable de veinte días hábiles contados a partir de la notificación, alleguen un informe conjunto, completo y detallado.

Este reporte deberá demostrar con soportes documentales el estado real de ejecución del modelo adoptado, el cronograma actualizado, la ubicación exacta de los centros de producción, y la identificación nominal de todos los contratistas, subcontratistas o terceros que intervienen en el almacenamiento, custodia, personalización y distribución de las libretas. Asimismo, se exige detallar los protocolos de seguridad aplicados a materiales sensibles y los mecanismos de trazabilidad de la cadena.

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#ATENCIÓN | El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió temporalmente una parte fundamental del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes. La medida cautelar no podrá traducirse en la interrupción, limitación o suspensión del… pic.twitter.com/eug7skVvJT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2026

El despacho judicial dispuso que la suspensión provisional se mantendrá vigente de forma indefinida hasta tanto las entidades obligadas logren acreditar ante el Tribunal, de manera objetiva y verificable, cuatro puntos críticos: el estado real y transparente de la ejecución del nuevo modelo; la disponibilidad efectiva de las libretas de pasaportes y su ubicación exacta, tanto en el país como en el exterior; las rigurosas condiciones de seguridad del lugar donde se encuentran almacenadas y donde opera su personalización; y el alcance real de la intervención de terceros en el desarrollo del objeto contractual, aclarando si dicha participación se circunscribe exclusivamente a entidades públicas internacionales o si involucra a particulares.

Este nuevo capítulo jurídico añade una enorme presión a la infraestructura de identificación nacional, obligando a las entidades involucradas a rendir cuentas estrictas sobre un convenio que ha estado en el centro del debate público por su estructuración y capacidad operativa.

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