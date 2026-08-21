Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En respuesta a la creciente demanda por la entrega de pasaportes, la Oficina de Pasaportes del departamento puso en marcha un punto provisional de atención. De acuerdo con la información publicada por El Diario, este espacio ha sido habilitado específicamente para las personas que ya formalizaron su trámite y solo esperan reclamar el documento. El objetivo es mitigar la congestión generada por cientos de ciudadanos que requieren el pasaporte con urgencia, ya sea para cumplir con viajes de negocios, turismo, estudios o asuntos personales previamente programados.

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El nuevo punto de entrega se sitúa en la Casa del Deporte, dentro del sector de la Villa Olímpica, contiguo al skate park. Esta ubicación fue seleccionada por ser estratégica y de fácil acceso tanto para residentes de Pereira como para habitantes de municipios cercanos, facilitando así el desplazamiento y reduciendo los tiempos de espera de quienes necesitan el documento.

Las autoridades departamentales han sido enfáticas en aclarar que, en este punto provisional, únicamente se entregan pasaportes que ya fueron formalizados y estaban pendientes de reclamo. No se están adelantando procesos de expedición, renovación ni toma de datos para nuevas solicitudes. Por esta razón, las personas que aún no han iniciado el trámite deberán aguardar la reactivación de los canales regulares de agendamiento y atención para dar inicio a la gestión de su pasaporte.

La Oficina de Pasaportes estructuró la atención en este punto temporal mediante un horario específico: de martes a viernes atienden en doble jornada, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Los lunes, la atención está disponible únicamente en la mañana, de 8:00 a. m. a 12:00 m., reservando la tarde para labores internas relacionadas con inventario y organización de los documentos entregados y recibidos.

Voceros del gobierno departamental subrayaron el compromiso para responder oportunamente a la ciudadanía y resaltaron la importancia de recibir el pasaporte a tiempo. Recomendaron a los usuarios acudir con su documento de identidad original y confirmar previo a su desplazamiento que su pasaporte esté listo para entrega, evitando así inconvenientes o desplazamientos innecesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde está ubicado el punto provisional para reclamar pasaportes en Pereira?

El punto provisional de entrega de pasaportes está ubicado en la Casa del Deporte, dentro de la Villa Olímpica y junto al skate park. Esta ubicación fue escogida por su accesibilidad para residentes de Pereira y municipios vecinos, según información de El Diario.

¿Quiénes pueden reclamar su pasaporte en el punto provisional de Pereira?

Solo pueden reclamar su pasaporte quienes ya hayan formalizado el trámite y tenían pendiente la entrega de su documento. El punto no realiza expedición, renovación ni toma de datos para nuevas solicitudes; estas personas deben esperar la reapertura de los canales habituales de atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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