Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Hospital Universitario San Jorge de Pereira enfrenta uno de los retos más significativos de su historia, tras el fuerte terremoto de 7,4 grados ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con información difundida por El Diario, la emergencia sísmica afectó por igual a instituciones públicas y privadas de salud en Risaralda, generando una situación crítica en la red hospitalaria. En este contexto, el hospital San Jorge, con 78 años de servicio a la comunidad y localizado en dos manzanas centrales de Pereira, se vio gravemente afectado, especialmente en el quinto y parcialmente en el cuarto piso, así como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos y pediatría, consulta externa y otros servicios esenciales.

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Al activarse el plan de emergencia hospitalaria, liderado por Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del hospital, las primeras acciones incluyeron la evaluación de daños, retiro de escombros y limpieza, permitiendo el reintegro anticipado de algunos pacientes que habían sido trasladados provisoriamente a otros espacios, como áreas de expansión y la entrada principal. Una muestra de la resiliencia del equipo médico fue que, incluso en medio de estas dificultades, tres madres lograron dar a luz en condiciones adecuadas, y todos los recién nacidos salieron del hospital en buen estado.

En términos de capacidad, el hospital cuenta con 541 camas y camillas de expansión, de las cuales 55 quedaron inhabilitadas. Hasta el 19 de agosto, 486 unidades estaban habilitadas, con una ocupación del 81 por ciento: 394 pacientes atendidos y 92 camas disponibles. San Jorge logró mantener la atención continua en hospitalización, urgencias, UCI y servicios de apoyo como banco de sangre y laboratorio clínico. Solo en los primeros días tras el terremoto, la urgencia recibió 180 pacientes, con saldo de 11 fallecimientos, 135 pacientes dados de alta y 34 hospitalizados. Varios servicios, como consulta externa, han reanudado operaciones parciales con la reasignación de citas y atención en especialidades durante jornadas extendidas.

El acceso a los pisos superiores continúa siendo un reto debido a la inoperancia de los ascensores, obligando a un esfuerzo adicional del personal para movilizar pacientes. Además, la solidaridad de la comunidad se ha hecho notar en las donaciones, especialmente de sangre, superando expectativas y permitiendo un listado preventivo de donantes para futuras eventualidades. Aunque gran parte de la capacidad del hospital ha sido recuperada, los daños en infraestructura y equipos biomédicos requieren de evaluaciones continuas para definir presupuestos y fuentes de financiación para la recuperación total. Si bien existen seguros que cubren parte de los daños, se necesitarán recursos adicionales del gobierno nacional y otras entidades. Por el momento, no se ha determinado el costo ni el plazo para completar la reconstrucción.

¿Cuál es el estado actual de atención en el Hospital San Jorge de Pereira tras el terremoto?

Según información facilitada por El Diario, el hospital San Jorge ha recuperado cerca del 80 % de su capacidad de atención. Actualmente, funcionan de forma regular áreas clave como hospitalización, urgencias, UCI y servicios complementarios. Sin embargo, todavía hay 55 camas fuera de servicio debido a los daños y algunos pisos siguen parcialmente cerrados.

¿Cómo ha respondido la comunidad y el personal del Hospital San Jorge ante la emergencia sísmica en Risaralda?

La comunidad ha mostrado una notable solidaridad, especialmente mediante donaciones de sangre y materiales para el cuidado de los pacientes. El personal del hospital, por su parte, ha enfrentado grandes desafíos logísticos y operativos, como el traslado de pacientes entre pisos sin ascensores, pero ha logrado mantener la atención y recuperar buena parte de los servicios afectados, de acuerdo con El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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