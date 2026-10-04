Por: El Espectador

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Luisa Fernanda Restrepo Pérez ha sido nombrada como la nueva directora de dos emblemáticos espacios dedicados a la conservación y divulgación del patrimonio en Colombia: la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia Casa del Florero. Estas instituciones tienen un papel relevante en el estudio, protección y propagación de la memoria histórica del país, ya que resguardan objetos y relatos directamente relacionados con el proceso de independencia y la vida de Simón Bolívar.

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El Ministerio de las Culturas informó que Restrepo cuenta con una sólida formación académica y profesional. Es comunicadora social y periodista de formación, y además posee una maestría en marketing digital y comercio electrónico. La funcionaria también ha complementado sus estudios con formación en filosofía, lo que, según lo señalado por el ministerio, le suma una visión humanista a su extensa hoja de vida. Con más de dos décadas de experiencia en gestión cultural y producción de publicaciones especializadas, su recorrido es amplio y diverso.

Restrepo inició su carrera en Medellín, vinculada primero a la Fundación Amor por Medellín. Luego, desde 1998, trabajó como periodista y editora en el diario El Mundo. Posteriormente, pasó a la casa editorial Taller de Edición, donde desempeñó los roles de periodista y editora de revista. En 2008 ingresó al Grupo de Publicaciones Semana, como editora del área de redacción, y más tarde regresó a Taller de Edición como líder de coordinación editorial. Entre 2023 y 2025 estuvo como directora en el área de Alta Dirección. A nivel académico, también fue docente de ciencias sociales y humanas en la Universidad de Antioquia en varios periodos entre 2009 y 2016. Toda esta experiencia la ha posicionado, de acuerdo con su propio resumen curricular, como una referente en la gestión de proyectos culturales en Colombia.

En su etapa más reciente, Restrepo colaboró con equipos como el Amazon Conservation Team y se desempeñó como parte del despacho del director del Museo de Antioquia. En paralelo, continuó su trabajo independiente para Taller de Edición. Ahora, en la Quinta de Bolívar, se concentrará en impulsar espacios de diálogo sobre el legado de Simón Bolívar y nuevas perspectivas acerca de la independencia nacional. Por su parte, en la Casa del Florero, su gestión estará orientada a fortalecer las tareas que permiten conservar, investigar y difundir el patrimonio histórico y cultural, estimulando debates sobre ciudadanía, derechos culturales y memoria, según las directrices del Ministerio de las Culturas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luisa Fernanda Restrepo Pérez fue elegida directora de la Quinta de Bolívar y la Casa del Florero?

Luisa Fernanda Restrepo Pérez fue seleccionada por su amplia experiencia en gestión cultural, periodismo y producción editorial especializada, sumada a su formación académica en comunicación social, marketing digital, comercio electrónico y filosofía, según lo informado por el Ministerio de las Culturas. Su trayectoria abarca roles en medios y entidades culturales reconocidas, lo que refuerza la confianza en su capacidad para liderar espacios dedicados al patrimonio y la memoria histórica.

¿Qué retos enfrentará Luisa Fernanda Restrepo en el Museo Quinta de Bolívar y la Casa del Florero?

Restrepo deberá promover el diálogo contemporáneo en torno al legado de Simón Bolívar y los procesos de independencia en la Quinta de Bolívar, así como velar por la conservación, investigación y comunicación del patrimonio cultural e histórico en la Casa del Florero, impulsando reflexiones sobre independencia, ciudadanía y memoria, tal como precisó el Ministerio de las Culturas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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