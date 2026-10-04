Por: El Espectador

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El escenario político colombiano experimenta nuevos movimientos tras la transformación de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, fundada por el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, en el ahora llamado Partido Republicano. Esta agrupación ha obtenido notoriedad luego de que María Fernanda Cabal, reconocida exsenadora que renunció recientemente al Centro Democrático, asumiera el papel de su “primera militante” y presentara una visión renovada de la derecha en Colombia. Tal como lo reportó El Espectador, Cabal inició oficialmente el proceso el sábado 4 de octubre en un evento realizado en Santander, prometiendo “liderar una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar”.

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La estrategia de Cabal se centra en estructurar el Partido Republicano como una plataforma política regional de proyección nacional, especialmente con miras a las elecciones de 2027. Desde allí, aspira a consolidar su camino hacia una candidatura presidencial en 2030. Cabal detalló que será desde esa colectividad donde impulsará candidaturas “a concejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones”, priorizando alianzas con nuevos liderazgos en los departamentos y municipios. Su mensaje, reiterado en diversas intervenciones, señala la necesidad de configurar una derecha capaz de “enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena”.

En su diálogo con El Espectador, Cabal también expresó su visión sobre el gobierno actual, destacando la capacidad individual de los ministros y recomendando que, tras los consejos de ministros, los funcionarios tengan mayor protagonismo para acercarse a la ciudadanía. Según ella, gobernar es una tarea colectiva y la figura del primer mandatario no debe monopolizar la comunicación.

Además, la llegada de otros líderes al Partido Republicano comienza a proyectarse. Tal es el caso del senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández. El parlamentario indicó que, una vez la ley lo permita, migrará hacia esta nueva colectividad, agradeciendo al ingeniero Rodolfo Hernández y resignificando su proyecto político bajo el nuevo partido.

En este contexto, el Partido Republicano se suma al abanico de fuerzas políticas de derecha en el país, compitiendo directamente con movimientos tradicionales como el Centro Democrático —actualmente atravesando divisiones internas— y frente a convergencias como la fusión entre Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos. El panorama augura una reconfiguración de las alianzas y liderazgos en las próximas justas electorales.

¿Cuál es la propuesta política de María Fernanda Cabal en el Partido Republicano?

La propuesta de Cabal, de acuerdo con El Espectador, gira en torno a construir una plataforma de derecha con carácter, enfocada en la organización desde las regiones, fortaleciendo la protección de los recursos públicos, el enfrentamiento al crimen y la valorización del trabajo y la producción. Esta línea busca diferenciarse de su antigua colectividad y ampliar la base de liderazgos en departamentos y municipios.

¿Qué significa una “nueva derecha” según María Fernanda Cabal?

El concepto de “nueva derecha” en la visión de Cabal se refiere a un movimiento capaz de adaptarse a retos actuales, que fomente la preparación para gobernar, defienda convicciones sólidas, incorpore voces regionales y proponga soluciones frente a la inseguridad y al manejo de recursos públicos, según información recogida por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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