Por: Portal Bogotá

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Durante la semana comprendida entre el lunes 9 y el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, la administración distrital de Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, llevó a cabo una extensa labor de limpieza en diferentes zonas de la ciudad. Según información oficial divulgada por la Alcaldía y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el apoyo de Aguas de Bogotá, se lograron retirar más de 6.400 toneladas de escombros y residuos voluminosos que habían sido abandonados en el espacio público. Este esfuerzo incluyó trabajos constantes, incluso durante las noches y el puente festivo, para evitar la acumulación de basura en calles, andenes y otras áreas comunes, según reportaron dichas entidades en una publicación en la red social X (antes Twitter).

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Para cumplir con la meta, fue necesario emplear más de 740 viajes de volquetas que transportaron los residuos hasta el relleno sanitario, evidenciando el alcance y la logística que tales operativos requieren cuando se trata de recuperar zonas afectadas por la disposición inadecuada de materiales como muebles viejos, tejas y demás elementos de gran tamaño. Este tipo de residuos suelen convertirse en focos de contaminación y en puntos críticos de difícil manejo para la ciudad.

La alcaldía recordó que abandonar basuras o residuos en la vía pública es uno de los llamados ‘10 No Negociables’ del esquema de aseo de Bogotá, una política local que busca fortalecer el compromiso ciudadano y la protección ambiental en el entorno urbano. Para facilitar el manejo adecuado de estos residuos voluminosos, la administración ofrece varias alternativas gratuitas: la Línea 110, habilitada para programar la recolección domiciliaria de escombros y objetos de gran tamaño, y diferentes canales para reportar puntos críticos y consultar horarios de recolección, como la Línea 195 y el WhatsApp de Chatico.

Las autoridades enfatizan la importancia de la corresponsabilidad en el mantenimiento de los espacios públicos, invitando a los ciudadanos no solo a aprovechar estos servicios sino también a reportar cualquier caso de arrojo ilegal, con el fin de mantener a Bogotá limpia, segura y digna para todos sus habitantes.

¿Cómo funciona la recolección de escombros y residuos voluminosos en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Alcaldía y la UAESP, los ciudadanos pueden programar la recolección gratuita de muebles, tejas y otros residuos voluminosos a través de la Línea 110. Así, se asegura la correcta disposición de estos materiales y se evita su acumulación en las calles.

¿Qué son los ‘10 No Negociables’ del esquema de aseo de Bogotá?

Según el portal oficial de la ciudad, los ‘10 No Negociables’ corresponden a normas que no se deben transgredir en la limpieza urbana, entre ellas, no arrojar o abandonar residuos en el espacio público, de modo que se fomente el cuidado compartido del entorno y se mantenga la ciudad en condiciones óptimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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