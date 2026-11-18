Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado una opción cultural para las familias de Bogotá, específicamente para quienes buscan planes gratuitos en la ciudad. El evento se trata de la presentación de la obra de teatro ‘Profundo’, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera séptima #28-66, en el centro de la ciudad. Según lo indicado, la entrada es gratuita, lo que permite el acceso de toda la comunidad interesada en disfrutar de una experiencia artística y educativa sin costo.

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De acuerdo con la información difundida por Idartes, ‘Profundo’ está diseñada especialmente para niñas y niños de 0 a 5 años y sus cuidadores, aunque también pueden asistir mayores de 6 años si hacen parte del grupo familiar de una niña o niño de primera infancia. La obra combina títeres y música en vivo, elementos que permiten crear un universo submarino simbólico y vívido. Cuatro artistas son los encargados de dar vida a la historia a través de personajes, objetos y paisajes sonoros, lo que convierte la función en una experiencia multisensorial tanto para el público infantil como para sus acompañantes.

La narrativa de la obra sigue las aventuras de Abby, una pequeña pez, quien junto a sus amigos y con la compañía del sabio abuelo Barau, recorre el fondo de los océanos. Según indica Idartes, este relato utiliza una propuesta poética y sensible, invitando a los asistentes a reconocer la diversidad, celebrar la individualidad y reflexionar sobre las emociones relacionadas con la pérdida y el recuerdo. El enfoque está en acercar a las familias a temáticas profundas a través de una metáfora que resulta cercana para los niños y pedagógica para los adultos.

Entre las recomendaciones destacadas por Idartes, cada niña o niño debe estar acompañado de un adulto responsable. Además, aunque la obra está orientada a la primera infancia, los menores de otras edades pueden asistir si forman parte del grupo familiar. Se resalta, asimismo, que no se permite el ingreso de mascotas al auditorio, para así asegurar una experiencia adecuada para todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática principal de la obra de teatro ‘Profundo’ que se presenta en el Museo Nacional de Colombia?

La obra ‘Profundo’ se centra en una historia submarina en la que personajes como Abby y el abuelo Barau exploran el océano. Desde una narrativa sensible y poética, la producción busca que niñas, niños y sus familias reconozcan la diversidad y la singularidad, mientras reflexionan sobre emociones como la pérdida y el recuerdo a través de las metáforas presentes en la obra.

¿Qué recomendaciones deben seguir las familias para asistir a la función de ‘Profundo’ en el Museo Nacional?

De acuerdo con Idartes, es obligatorio que cada niña o niño esté acompañado de un adulto responsable. Igualmente, pueden asistir niños mayores de 6 años si forman parte del grupo familiar de una niña o niño de primera infancia. Adicionalmente, no se permite el ingreso de mascotas al auditorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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