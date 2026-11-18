Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño abrirá sus puertas para recibir la décima edición del ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’, una cita ya consolidada dentro del panorama cultural de Bogotá que, durante más de diez años, ha impulsado la circulación, el fortalecimiento y la apropiación social de las músicas andinas y las expresiones culturales asociadas. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este festival se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026 y la entrada será completamente gratuita. Está dirigido tanto a amantes de la música como a familias, pues pueden asistir niños desde los 5 años, lo que permite disfrutar de sus actividades en un ambiente inclusivo y familiar.

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Detrás de la organización del evento se encuentra la Fundación Social Sembrando Camino, entidad que ha trabajado durante una década para consolidar una propuesta cultural, artística y pedagógica que vincula diferentes dimensiones del arte y la educación. Esta plataforma ha permitido no solo conciertos y presentaciones musicales de agrupaciones emergentes y artistas con trayectoria, sino también el desarrollo de procesos de formación, encuentros de saberes, acciones de memoria cultural, circulación de agrupaciones tanto nacionales como internacionales y estrategias orientadas a la apropiación ciudadana de las músicas de raíz andina.

La edición de 2026 es especialmente significativa, ya que celebra diez años de trabajo continuado en el fortalecimiento de la cultura musical andina en Bogotá, evidenciando un proceso constante de innovación y construcción de espacios para la memoria y la identidad. Según el portal oficial del Teatro El Ensueño, el festival busca no solo visibilizar el repertorio andino, sino también propiciar la integración de nuevas propuestas, reafirmando la importancia del relevo generacional y los cruces con expresiones contemporáneas.

El ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’ se perfila, entonces, como una oportunidad para disfrutar la riqueza musical de la región en escenarios de acceso libre, mientras promueve la participación activa de la ciudadanía en la construcción y conservación de sus patrimonios culturales.

¿Cuándo y dónde es el Festival Raíces Bogotá Andina 2026?

El ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’ se realizará del 13 al 22 de noviembre en el Teatro El Ensueño, en Bogotá, según información oficial del portal municipal. La entrada es gratuita y está abierta a públicos desde los 5 años de edad.

¿Cuál es el objetivo del Festival Raíces Bogotá Andina y quién lo organiza?

De acuerdo con la información compartida por el sitio Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el festival es organizado por la Fundación Social Sembrando Camino y tiene como propósito fortalecer, visibilizar y articular las músicas andinas en contextos contemporáneos, fomentando tanto la formación musical como la apropiación social y la memoria cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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