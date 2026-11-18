Por: Portal Bogotá

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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer será conmemorado en Bogotá con una propuesta cultural que destaca el protagonismo femenino en la música. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán invita a toda la ciudadanía a asistir el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., al encuentro musical Ellas Cantan. Este evento reunirá sobre el escenario a tres agrupaciones y solistas lideradas por mujeres: Flor de Lava, Lunalé y Pedrina, quienes han forjado una trayectoria propia dentro del panorama musical.

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La propuesta de Ellas Cantan, según la fuente oficial, ofrece un recorrido por diversos géneros y estilos que representan la riqueza y diversidad de la música latinoamericana. En esta velada, el público podrá disfrutar desde el pop alternativo hasta expresiones como el bolero, la cumbia, el mariachi y el corrido. Cada una de las artistas invitadas aporta una mirada auténtica sobre la identidad, la fuerza y la creatividad de las mujeres en la escena musical.

El concierto será inaugurado por Flor de Lava, agrupación conformada por seis cantautoras que, a través de su música, exploran mensajes de libertad, sororidad y empoderamiento femenino. La programación continuará con Lunalé, quien propone una mezcla de sonidos que transitan entre el pop, el bolero y otros matices latinoamericanos. El cierre estará a cargo de Pedrina, quien presentará el espectáculo Salón Paraíso. En este, hará un repaso por los temas más reconocidos de su carrera, al igual que interpretará canciones de ‘Belleza Popular’, su producción más reciente, según indicó el portal Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

Para quienes deseen asistir, se debe adquirir boletería y acercarse al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-47, en la localidad de Santa Fe. El evento, según la misma fuente, forma parte de una agenda cultural más amplia que busca visibilizar la importancia de la mujer y su papel en la transformación social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las artistas que participarán en 'Ellas Cantan' en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

En el concierto Ellas Cantan participarán Flor de Lava, una agrupación de seis cantautoras que abordan la libertad y la sororidad en su música; Lunalé, solista que explora sonidos entre el pop alternativo y los ritmos latinoamericanos; y Pedrina, quien presentará tanto sus éxitos anteriores como temas de su nuevo disco ‘Belleza Popular’.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto 'Ellas Cantan' en Bogotá?

El evento tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-47, en la localidad de Santa Fe. La entrada es con boletería, de acuerdo con la información difundida por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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