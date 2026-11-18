Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá se prepara para una nueva jornada de protestas que tendrá lugar este jueves 19 de noviembre, en el contexto del paro nacional convocado por distintos sectores sindicales, sociales y de oposición. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Gobierno y confirmada por El Espectador, la capital experimentará diversas manifestaciones, marchas, plantones y actividades culturales que tendrán lugar en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Esto podría repercutir directamente en la movilidad y alterar la operación usual de rutas del sistema de transporte público, como TransMilenio y los servicios TransMiZonales.

Sigue a PULZO en Discover

Están programadas varias movilizaciones desde las 9:00 a. m., siendo el Parque Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 26 en la localidad de Santa Fe, uno de los principales puntos de encuentro para la marcha central del Paro Nacional, cuyo destino previsto es la Plaza de Bolívar. Paralelamente, a la misma hora tendrá lugar la actividad cultural llamada 'La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres' en la Universidad Pedagógica Nacional, situada en la carrera 11 con calle 72 en Chapinero. A partir de las 10:00 a. m., la convocatoria 'La Peda se Moviliza' reunirá manifestantes en la Pedagógica, aunque sin destino claro. Posteriormente, a las 11:00 a. m., la movilización 'El Paro al Barrio' se congregará en el monumento almirante Padilla, en el Park Way de Teusaquillo.

Uno de los plantones más significativos será la 'Vigilia silenciosa por Palestina', citada para las 11:30 a. m. frente a la Embajada de Israel, en la calle 26 con carrera 57. Las autoridades sugieren tomar vías alternas debido a posibles represamientos de tráfico y a la alta afluencia de personas en el sector.

Los principales corredores viales señalados como susceptibles a las afectaciones incluyen la carrera Séptima, la calle 26, la carrera 13 y tramos de la avenida NQS. Además, es posible que surjan concentraciones espontáneas en otros sectores de la ciudad, no necesariamente incluidos en la agenda oficial del Distrito.

Según la Secretaría de Gobierno, para acompañar estas movilizaciones y prevenir enfrentamientos se desplegarán gestores enfocados en el diálogo social y la protección de derechos humanos. Para información en tiempo real sobre el desarrollo de las jornadas y cambios en la movilidad, los ciudadanos pueden consultar los reportes en vivo que ofrece El Espectador y los canales oficiales de la alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio y TransMiZonal pueden verse afectadas por el paro nacional en Bogotá?

Durante las movilizaciones previstas para este jueves 19 de noviembre, corredores importantes como la calle 26, la carrera Séptima, tramos de la avenida NQS y la carrera 13 podrían presentar demoras o suspensiones en el servicio de rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio, según la información difundida por la Secretaría de Gobierno. Es recomendable verificar los canales oficiales para conocer el estado vigente de las rutas antes de desplazarse.

¿Qué es un plantón y cómo se diferencia de una marcha durante protestas en Bogotá?

Un plantón es una forma de manifestación en la que las personas se agrupan en un punto específico para expresar sus reclamos o demandas, sin recorrer largas distancias, en contraste con una marcha, donde los manifestantes sí se desplazan de un punto a otro, generalmente siguiendo una ruta anunciada. Ambas fueron mencionadas dentro del cronograma de movilizaciones publicado por El Espectador y la administración distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z