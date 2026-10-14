Sencia está nuevamente en el centro de discusión en el país debido al estado del terreno de juego del principal escenario deportivo de la ciudad, pues luego del concierto de BTS hubo varios días de mantenimiento, pero el partido entre Millonarios y Once Caldas no se pudo llevar a cabo debido al mal estado de la cancha.

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Varias horas después se pronunció Sencia por medio de una carta, en la que explicó qué pasó y qué se viene de acá en adelante por el mal estado del terreno de juego.

Y agregó: “A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol“.

Comunicado de Sencia luego de la cancelación del partido de anoche:

– No mencionan nada del juego de santafe también cancelado.

– No dicen cómo arreglarán la cancha ni cuándo volverá a estar disponible para fútbol.

– No dan detalles sobre los trabajos realizados. https://t.co/3qwGGmpi2z — Millonarios (NO oficial) (@Millos_FC) October 14, 2026

Finalmente, la administradora aseguró que “entiende, acepta y acata” las decisiones de las autoridades, pues según informó el IDRD, ahora comenzará un trabajo de investigación sobre el trabajo que se ha venido haciendo para determinar sanciones que se puedan aplicar, las cuales irían desde multas hasta quejas judiciales.

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Por lo pronto, Dimayor avanzará en la revisión del terreno de juego pensando en los partidos que se vienen, ya que varios podrían moverse por esta situación con el estadio de Bogotá.

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