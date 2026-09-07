En Bogotá hay mucha ilusión debido a la construcción del nuevo estadio que tendrá la ciudad, pues la idea es tener un escenario deportivo completamente moderno, con instalaciones de última tecnología, cancha con la mejor calidad y mucho más, que ayudaría al crecimiento del fútbol en la ciudad.

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(Ver también: Dicen cuándo quedará listo El Campín nuevo y los detalles que faltan para empezar construcción)

En principio, la propuesta era renovar la infraestructura del estadio que está ubicado sobre la carrera 30, pero luego se tomó la decisión de mejor construir uno completamente nuevo sobre la zona en la que estaba el Campincito, el Palacio del Colesterol y las canchas de tenis.

Es más, desde hace unos meses se hizo la respectiva obra para tumbar esos establecimientos y dejar el terreno listo, pero desde entonces, cuatro meses después de ese primer paso, no se ha visto mucho avance en las obras del nuevo escenario deportivo.

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Cuándo se va a entregar el Campín

La idea, cuando todo comenzó, era que la entrega del nuevo estadio se diera en diciembre de 2027, un objetivo que desde siempre pareció muy ambicioso porque levantar una estructura de este tamaño en tan poco tiempo no iba a ser sencillo.

Sin embargo, desde los implicados y responsables siempre respaldaron la idea con la intención de darle confianza tanto a los hinchas de los equipos bogotanos como a toda la ciudadanía.

No obstante, ya en septiembre no va ni un solo ladrillo puesto de lo que será el nuevo estadio, lo cual hace entender que esa meta de entregar la obra en poco más de un año no se podrá cumplir.

Es más, una fotografía panorámica tomada por la revista Cambio muestra que aunque el terreno ya está limpio y listo para la construcción, todavía no se ha hecho un trabajo real de implementación de bases, nivelación de suelo y mucho más, lo cual llama la atención y, de cierta manera, preocupa.

Cuánto tarda la construcción de un estadio

Y es que al final construir un estadio no es lo mismo que armar un edificio, que con una buena planificación y presupuesto se puede hacer en cuestión de meses.

De hecho, para tomar como consideración, la renovación del Santiago Bernabéu, por ejemplo, tardó cinco años en completarse. Algo similar ocurrió con el Camp Nou, del Barcelona, que va tres año y todavía no está listo por completo.

Finalmente y en un caso más cercano a lo que se pretende hacer en Bogotá, aparece el Nu Stadium, del Inter Miami, que duró tres años en hacerse desde cero y apenas se entregó hace unos meses.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

De esta manera, todo indica que el calendario no se podrá cumplir y quienes soñaban con ver el nuevo estadio en Bogotá a finales del próximo año deben esperar un poco más.

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