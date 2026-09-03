Independiente Santa Fe recibió una dura sanción por los hechos de violencia registrados el pasado 22 de agosto en el estadio El Campín, durante el partido frente al América de Cali por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. La Dimayor determinó que el conjunto cardenal deberá disputar dos fechas a puerta cerrada, además de pagar una multa de 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).

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La decisión afecta directamente los próximos compromisos que Santa Fe tenía programados como local. Por esta razón, el club no puso a la venta la boletería para el partido contra Fortaleza, que estaba previsto para disputarse en El Campín. El segundo encuentro que deberá jugar sin público será ante Deportes Tolima, también en condición de local.

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Los hechos que desencadenaron la sanción ocurrieron en el duelo contra América, cuando se desató una batalla campal entre hinchas en las tribunas. Según explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, el enfrentamiento comenzó alrededor del minuto 33, después de que integrantes de la barra visitante intentaran apoderarse de un “trapo” o bandera perteneciente a una de las barras de Santa Fe.

La situación rápidamente se salió de control y terminó con una invasión masiva de la cancha. La Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que intervenir con la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y utilizar gases lacrimógenos para intentar controlar los disturbios. Ante el riesgo, los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos tuvieron que retirarse hacia zonas seguras mientras los enfrentamientos continuaban.

#ATENTOS. Videos compartidos en las R/S muetran la manera en la que escaló el conflicto entre hinchas durante partido en El Campín. En uno de las grabaciones se observa claramente que un hincha del equipo América de Cali, logró ingresar a la grama portando una enorme arma blanca. https://t.co/UAuYHJdVgt pic.twitter.com/4Zm18BfEQF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 23, 2026

El balance entregado por las autoridades dejó 17 personas afectadas, aunque ninguna de ellas habría resultado con lesiones de gravedad. Uno de los aspectos que más preocupación generó fue que los hechos también afectaron la labor de los equipos médicos y de emergencia del Distrito, que tuvieron que resguardarse ante el riesgo y no pudieron intervenir con normalidad durante el momento más crítico de los disturbios.

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