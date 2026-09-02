Santa Fe y Millonarios dieron una nueva jornada del clásico capitalino a la altura con un partido que se llevó el rojo y que estuvo de infarto. El ‘Expreso rojo’ venció 3-2 a su máximo rival, que también hizo méritos para sus anotaciones y puso a sufrir con un empate.

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El encuentro tuvo expulsiones, llamados al VAR y hasta golazos con la ley del ex. Este fue el clásico número 326 por la Liga local y lo abrió el ‘Embajador’ apenas a los 6 minutos de haber arrancado el partido. Daniel Ruiz anotó al bajar con el pecho un pase quirúrgico de Leonardo Castro y rematar con potencia en el área para vencer a Weimar Asprilla.

Tres minutos después, todo parecía en contra de Santa Fe por una anotación de los azules, pero el VAR les salvó las papas por un fuera de lugar de Castro. La misma videoasistencia evitó el empate de Santa Fe en el 20 del primer tiempo, ya que Hugo Rodallega tenía una rodilla adelantada.

Finalmente, y después de tanto insistir, el ‘León’ igualó el encuentro justo antes de irse al descanso, luego de que Jhojan Torres aprovechase un grave descuido de la defensa y mandara el balón por debajo de las piernas del golero Burrai.

Santa Fe entró enchufado al segundo tiempo y en el minuto 50 puso el marcador a su favor con una anotación de su amuleto, Franco Fagúndez. Y por si todo fuera más amargo para ‘el Ballet azul’ tuvieron que sufrir la ley del ex en los pies de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien en el 71 la acomodó para su derecha y la mandó desde bien lejos al ángulo derecho para estallar a un Campín teñido de rojo.

La reacción de Millonarios fue inmediata y Andrey Estupiñán logró el descuento en el minuto 73. De ahí en adelante, hubo ocasiones de gol en ambas porterías y la hinchada santafereña quedó en coma por una mano dentro del área a cinco minutos del final que sancionó Wilmar Roldán.

Justo cuando ‘Leo’ Castro se alistaba para cobrar el lanzamiento, el central fue llamado del VAR y reversó la decisión por un fuera de lugar previo, lo que regresó a la vida al rojo capitalino, que cerró el partido con un importante triunfo y con más sabor al vencer a su eterno rival.

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