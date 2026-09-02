El fútbol colombiano tendrá de vuelta a un equipo que dejó su huella en la máxima categoría y que, pese a desaparecer hace más de una década, ahora prepara su regreso. Se trata de Uniautónoma F.C., conjunto que volverá a competir bajo el nombre de Corporación Deportiva Uniautónoma F.C.

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La noticia fue revelada por el periodista deportivo Osvaldo Ruiz Madachi, quien confirmó que el proyecto será retomado por la Universidad Autónoma del Caribe. El nuevo comienzo tendrá al club compitiendo inicialmente en la Primera C, aunque la intención de sus dirigentes es dar un salto importante en poco tiempo.

De acuerdo con la información conocida, Uniautónoma F.C. tiene entre sus planes adquirir una licencia para disputar la Primera B en 2027, por lo que el regreso podría ser apenas el primer paso de un proyecto que busca devolver al equipo a los principales escenarios del fútbol colombiano.

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Una gran noticia.

Muchos lindos momentos vividos en ese ascenso. Le debo mucho a este club y ojala todo salga bien. pic.twitter.com/mE1WJtwZuZ — Osvaldo Ruiz Madachi (RM92) (@ruizmadachi92) September 1, 2026

Uniautónoma, un equipo que alcanzó a jugar en Primera A

Para los aficionados que siguen el FPC desde hace varios años, el nombre de Uniautónoma seguramente traerá recuerdos. El conjunto, conocido también como Delfines del Caribe, consiguió el ascenso a la Primera A en 2013.

Su paso por la máxima categoría, sin embargo, fue corto. El equipo disputó dos temporadas en Primera A antes de que las dificultades económicas de la Universidad Autónoma del Caribe terminaran afectando el proyecto deportivo.

En 2015 se produjo la desaparición del club y su ficha fue vendida a Orsomarso S.C., poniendo fin a una historia que ahora busca comenzar nuevamente.

Durante su etapa en el fútbol profesional, Uniautónoma contó con varios jugadores que dejaron su nombre en el campeonato colombiano y consiguió convertirse en uno de los proyectos deportivos más recordados de la región Caribe.

Regreso con una meta ambiciosa

El relanzamiento oficial de la institución está previsto para el 4 de septiembre de 2026, fecha que además coincide con la celebración de los 50 años de la Universidad Autónoma del Caribe.

Aunque el proyecto comenzará desde la Primera C, existe una discusión alrededor de las posibilidades reales de ascenso desde esa categoría, debido a la estructura actual del fútbol colombiano.

Por eso, la apuesta por conseguir una licencia de Primera B para 2027 podría convertirse en la verdadera clave para que el histórico equipo vuelva a acercarse al fútbol profesional.

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Así, más de diez años después de su llegada a Primera A y tras una desaparición que parecía definitiva, Uniautónoma prepara su regreso al FPC con la ilusión de volver a ser protagonista.

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