Fabián Bustos salió a aclarar públicamente lo que ocurrió con su salida de Millonarios. En declaraciones a El Tiempo, el entrenador argentino fue enfático en desmentir que haya presentado su dimisión al cargo: fue la junta directiva la que le cerró las puertas.

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“No renuncié. La junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma que jugaba el equipo”, afirmó Bustos, quien rechazó así la versión que circulaba sobre una supuesta renuncia voluntaria.

Lo que más le llamó la atención al técnico fue el momento en que se produjo la decisión. Millonarios ocupaba el quinto lugar de la tabla, era el equipo que menos goles había recibido en el semestre y había conseguido cuatro vallas invictas. “Perdimos un solo partido que arrancó el semestre”, recordó Bustos, subrayando que el equipo competía entre los primeros del torneo.

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En ese sentido, el entrenador reconoció que comprende las desvinculaciones cuando los resultados no acompañan, pero cuestionó que este no era ese caso. “Cuando te va mal, cuando no sacás resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo. No en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien”, explicó.

Bustos también mencionó sus cifras globales al frente del equipo: un 61 % de los puntos en el Clausura y un 60 % considerando los 32 partidos disputados desde su llegada. “Son decisiones que uno las respeta pero no las comparte”, sentenció.

¿Cuáles son los logros de Fabián Bustos antes de llegar a Millonarios?

Antes de asumir en el club bogotano, Bustos acumuló una hoja de vida destacada en el fútbol sudamericano. El técnico argentino fue bicampeón anual en Ecuador y también se coronó dos veces campeón en Perú, títulos que él mismo mencionó para respaldar su experiencia en el manejo de proyectos deportivos.

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¿Qué criterios usa Millonarios para evaluar a sus entrenadores?

De acuerdo con lo expresado por Bustos, la junta directiva de Millonarios habría fundamentado su decisión en el estilo de juego del equipo, más allá de los resultados en tabla. Este tipo de desvinculación, basada en aspectos tácticos o estéticos del fútbol practicado, suele ser menos común que las motivadas por rachas negativas de resultados.

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