Millonarios consiguió la tercera victoria en sus últimos cuatro partidos, cuando en la noche de este jueves, 27 de agosto, derrotó por 0-2 a Llaneros en condición de visitante, gracias a los goles de Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán.

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Este fue el segundo gol del partido:

Ahora, desde los primeros minutos hubo polémica porque antes del minuto 15 y tras la revisión del VAR, el jugador Jhon Vásquez, de Llaneros, se fue expulsado por una patada sobre Sebastián Valencia. Esta fue la jugada:

⚽❌El central tras la revisión en el VAR, expulsó al jugador de Llaneros, Jhon Vásquez. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. pic.twitter.com/S67r8tuZFE — Win Sports (@WinSportsTV) August 27, 2026

Esto desató muchas polémicas, ya que por la intensidad de la patada, la jugada y el minuto de juego, muchos creyeron que la roja fue exagerada, pero otros coinciden en que sí era sancionable de la forma en la que actuó el árbitro.

Es más, para despejar dudas, hubo algunas fotos para determinar que el jugador sí quedó bien lastimado por esta situación, lo que confirmaría que la decisión del árbitro fue la correcta.

Por ejemplo, así estaba apenas recibió la patada:

Luego, el mismo jugador fue quien subió una foto a sus redes sociales, que minutos después borró. Esta fue la foto:

Si, yo tampoco vi nunca una expulsión igual. El odio que sienten por Millonarios los hace quedar como unos burros. No hace falta ni desgastarse con ustedes, mucho menos con el rey de los idiotas que es @JohanMV. Traumadito acomplejado. https://t.co/ggPVDDe1X7 pic.twitter.com/Cz9IFcexYi — Jeer 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MackaGxl) August 28, 2026

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Lo cierto es que al final Llaneros se quedó sin un jugador muy rápido en el encuentro y por eso le costó el partido, al punto de que cometió errores que aprovechó Millonarios para quedarse con los tres puntos.

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