El fútbol sudamericano está de luto por el lamentable fallecimiento de Eduardo Maglioni este martes 18 de agosto a sus 80 años. Aunque no se han esclarecido las causas de su deceso, Independiente de Argentina, uno de los clubes en los que dejó huella, publicó un sentido mensaje de despedida:

Sigue a PULZO en Discover

“Estuvo ligado al club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar”, se lee al final de la misiva del ‘Diablo’ argentino.

El oriundo de Reconquista, del país sudamericano, nació 14 de abril de 1946. Debutó como profesional en 1966 en el Sarmiento de Resistencia, donde duró tres años para integrarse al elenco de Avellaneda en 1969.

En el cuadro rojo fue clave para que Independiente consiguiera la Copa Libertadores de 1972, al anotar dos goles en la final contra Universitario de Perú.

Con la escuadra roja consiguió seis títulos, pero también se le recuerda por haber conseguido un récord Guiness, esto al haberle hecho tres goles en 111 segundos a Gimnasia de La Plata en 1973. Tal marca sigue vigente tras 53 años de haberla logrado.

Además, dejó su huella en el fútbol colombiano al haber jugado en Atlético Millonarios (1974-1975), Atlético Nacional (1976) y Unión Magdalena (1976). En el rentado del país logró el decente registro de 26 goles.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos