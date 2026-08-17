El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por su representante y también por su padre, Skip Panettiere. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

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Panettiere, quien comenzó su carrera artística desde niña, alcanzó reconocimiento internacional gracias a varios personajes que marcaron su trayectoria en televisión y cine.

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Uno de sus papeles más recordados fue el de ‘Claire Bennet’ en la serie ‘Héroes’, producción en la que interpretó a una joven con capacidades sobrenaturales. El personaje se convirtió en uno de los más populares de la ficción y catapultó a la actriz a la fama internacional.

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Posteriormente, Panettiere volvió a destacar con ‘Juliette Barnes’ en ‘Nashville’, serie en la que interpretó a una reconocida cantante de música country. Por este trabajo recibió dos nominaciones a los premios Globo de Oro.

Su carrera también incluyó participaciones en películas como ‘Scream 4’ y ‘Scream 6’, además de ‘I Love You’, ‘Beth Cooper’ y ‘Remember the Titans’. También prestó su voz para producciones animadas y videojuegos.

La actriz había continuado vinculada a la industria del entretenimiento durante los últimos años. De acuerdo con Reuters, uno de sus trabajos más recientes fue la película de suspenso psicológico ‘Sleepwalker’, estrenada en 2026.

Ese mismo año publicó sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, en las que habló abiertamente sobre diferentes momentos complejos de su vida personal y profesional.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Por ahora, la causa de muerte no ha sido revelada oficialmente. Su fallecimiento ocurrió el domingo 16 de agosto de 2026 y las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias del caso. Un reporte preliminar citado por medios estadounidenses señala que no se encontraron indicios de una muerte violenta o circunstancias sospechosas.

La confirmación de su fallecimiento fue realizada por su padre, Skip Panettiere, quien pidió privacidad para la familia durante el proceso de duelo.

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Panettiere inició su carrera como actriz infantil y apareció en televisión desde los años 90. Con el paso del tiempo consiguió consolidarse tanto en la televisión como en el cine.

Además de su trabajo frente a las cámaras, participó como actriz de voz en proyectos como A Bug’s Life y en reconocidas franquicias de videojuegos, entre ellas Kingdom Hearts y Until Dawn.

Su muerte, a los 36 años, deja a la industria del entretenimiento y a sus seguidores recordando una carrera que comenzó cuando era apenas una niña y que estuvo marcada especialmente por sus papeles en ‘Héroes’, ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y la franquicia ‘Scream’.

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