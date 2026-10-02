En medio de confesiones delicadas de celebridades, el periodista deportivo Emiliano Pinsón reveló detalles de su lucha contra un padecimiento clasificado como parkinsonismo.

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El argentino convive con la patología desde hace al menos cinco años e intenta frenar su avance progresivo, por lo que el jueves primero de octubre regresó a Pamplona, localidad situada en la comunidad de Navarra (España), para culminar la fase inicial de un abordaje médico especializado.

El experimentado reportero, con una trayectoria que incluye la cobertura de certámenes de alto nivel como Juegos Olímpicos, Copa América y Mundiales durante décadas, retornó temporalmente a Argentina para reencontrarse con sus seres queridos.

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🙏🎙️“Invertí todo lo que tenía en salud. Vendí mi auto y mi casa. Todo. Quiero vivir. En 2028 terminaría el tratamiento. Están probando si lo pueden detener. Esto no lo hago por mi solo. Lo hago por los que vienen” – el relato de Emiliano Pinsón quien padece Parkinson desde 2022 pic.twitter.com/z6gSvIuuPF — PaseClave (@paseclave__) October 1, 2026

“El tratamiento va bien”, aseguró ante Infobae con la periodista y amiga Luciana Rubinska. Al detallar las características clínicas de su estado, Pinsón puntualizó las diferencias frente a otros diagnósticos similares.

“Yo tengo otra cosa, yo tengo un parkinsonismo”, explicó, y precisó que la atrofia multisistémica compromete distintos sistemas del organismo.

“Estoy haciendo un tratamiento contra una especie de patología del Parkinson complicada, que es AMS, es atrofia multisistémica”, señaló.

Y remarcó que la complejidad de su cuadro está vinculada con la afectación del cerebelo, una región cerebral que, según describió, todavía no ha sido investigada en su totalidad”.

En su esquema terapéutico diario, el comunicador ingiere diez cápsulas todas las mañanas junto con el desayuno.

Esta intervención farmacológica ha resultado clave para contener un deterioro físico más severo en su organismo.

“Si no me hubiera hecho el tratamiento, estaría peor”, aclaró, y contó que “la enfermedad es neurodegenerativa, no tiene cura hasta hoy”.

La vivencia personal reestructuró de fondo sus hábitos cotidianos, la capacidad de desplazamiento y la jerarquía de sus metas personales.

“Yo invertí todo lo que tenía en salud. Y vendí mi auto, mi casa, todo, pero quiero vivir”, afirmó.

El periodista sostuvo que aprendió a concentrarse en aquello que puede resolver y a no quedar atrapado en situaciones del pasado que ya no tienen solución.

“Hago mi vida como puedo, con las cosas buenas y las cosas malas. Después tengo una vida normal: amigos, familia”, relató.

Ese proceso modificó sustancialmente la valoración que otorga a los juicios o comentarios de terceros en el ámbito laboral y social.

Recordó que antes era muy crítico con colegas y que, con el paso del tiempo, adoptó otra perspectiva: “En un momento dije: ‘Pero si cada uno se sube como puede’. No odio a nadie. Si me odiaban, que me odien, no me importa”, señaló.

El entorno familiar cercano cumple una función indispensable para afrontar las limitaciones físicas derivadas de la condición.

“Joaquín sin duda me salvó la vida más de una vez”, relató sobre sus caídas. Por su parte, Valentín permanece junto a él en Buenos Aires, mientras que su hija Victoria reside en territorio italiano.

La planificación médica estipula una permanencia de dos meses en España previa al retorno a la Argentina para continuar de forma ambulatoria.

De cara al próximo año, el cronista prevé desplazamientos periódicos a territorio navarro para las valoraciones correspondientes.

“Voy cada tres meses a España por diez días a buscar medicación, porque ellos quieren que yo termine”, aclaró.

¿Qué es el parkinsonismo?

El parkinsonismo es un término clínico utilizado para describir un grupo de trastornos neurológicos que causan problemas de movimiento similares a los observados en la enfermedad de Parkinson.

Esta condición médica abarca síntomas primarios fundamentales como la lentitud motora, la rigidez muscular en las extremidades, la inestabilidad postural y los temblores en reposo.

El origen de este síndrome varía considerablemente según cada paciente. La causa más común es la enfermedad de Parkinson idiopática, pero también surge por atrofia multisistémica o parálisis supranuclear progresiva.

Asimismo, factores externos como el uso prolongado de determinados medicamentos antipsicóticos, los accidentes cerebrovasculares repetidos, las toxinas ambientales y los traumatismos craneales recurrentes provocan parkinsonismo secundario.

Los médicos especialistas evalúan detenidamente los antecedentes clínicos, las pruebas de imagen cerebral y la respuesta a fármacos como la levodopa para determinar el diagnóstico exacto.

El abordaje terapéutico depende directamente de la causa subyacente identificada. Los tratamientos incluyen medicamentos específicos para restaurar la dopamina, terapia física personalizada, ejercicios ocupacionales y cambios sustanciales en el estilo de vida.

La intervención temprana resulta determinante para mitigar el deterioro progresivo de las capacidades motoras y mantener la autonomía diaria de las personas afectadas por estas afecciones.

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