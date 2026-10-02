Por: Noticiero 90 minutos

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Roberto Lugo, conocido como ‘El rey de la salsa romántica’, encarna más de cinco décadas de historia musical en las que ha dejado una profunda huella en el género de la salsa. De acuerdo con la entrevista citada por Noticiero 90 minutos, Lugo resalta la importancia de la identidad vocal en un entorno musical que, en los años ochenta, era reacio a nuevos estilos, pero que acabó abrazando la salsa romántica en los noventa. Su trayectoria no solo lo ha posicionado como un referente para las generaciones adultas sino que también abrió el camino para que jóvenes del nuevo milenio accedan a la salsa.

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Lugo, oriundo de Guayama, Puerto Rico, comparte con orgullo haber crecido en la misma tierra que artistas como Tite Curet Alonso y Chamaco Rivera. Desde sus primeros pasos musicales, su versatilidad fue evidente; tocó múltiples instrumentos y participó en agrupaciones como Charanga Kreación antes de vincularse con maestros como Luis ‘Perico’ Ortiz. Su disciplina fue tal que, según relata, pasó cinco años seguidos cantando todos los días, en una época que considera gloriosa e irrepetible para la salsa.

En Cali, ciudad que adoptó como su refugio musical, temas como ‘Corazón en blanco’, ‘Compárame’ o ‘Si me dejas amarte’ lo han consolidado como ícono local e internacional. Vive allí con su esposa y su hijo, testimoniando cómo el arte se vuelve legado familiar. La entrevista destaca que su energía no decae: Lugo actualmente se encuentra preparando un nuevo disco, ‘Me quedé contigo’, inspirado en la relación con su esposa.

Lugo subraya las diferencias entre la movida salsera antigua y la actualidad, señalando que, aunque la salsa sigue vigente, la oferta de grandes conciertos se ha reducido por la transformación de espacios culturales y cambios sociales. Apoya la idea de que la autenticidad vocal es esencial para destacar, citando ejemplos como Ángel Canales, Héctor Lavoe y Celia Cruz, con quienes compartió escenario.

Su historia personal también está profundamente marcada por la influencia de su abuela, quien lo crio tras el divorcio de sus padres y lo motivó a aprender a tocar instrumentos. Este entorno fue clave en la formación de su carácter artístico y humano. El orgullo por su tierra natal y por los músicos que la han representado resalta en cada uno de sus relatos, así como la admiración hacia colegas que, como Marvin Santiago o Celia Cruz, demostraron que cada voz auténtica tiene un espacio propio en la historia de la salsa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Roberto Lugo es considerado el rey de la salsa romántica?

Roberto Lugo es considerado el rey de la salsa romántica porque, según Noticiero 90 minutos, logró consolidar un estilo personal e inconfundible en un género que inicialmente encontró resistencia, pero que luego se volvió el favorito de varias generaciones. Gracias a éxitos como ‘Compárame’ y ‘Corazón en blanco’, y a su defensa de la autenticidad vocal, su historia musical ha trascendido décadas e inspira tanto a adultos como a jóvenes.

¿Cuál es la importancia de tener una identidad vocal en la salsa según Roberto Lugo?

De acuerdo con la entrevista, Lugo sostiene que desarrollar una identidad vocal es esencial para sobresalir en la salsa. Explica que, en los inicios, los imitadores no eran comunes y recalca el valor de un estilo propio para perdurar en el tiempo, poniendo como ejemplo a figuras como Ángel Canales. Así, Lugo invita a los nuevos artistas a encontrar su voz para enriquecer y diversificar el género.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.