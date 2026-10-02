Por: EL PILON SA

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La cultura vallenata se ha abierto paso en escenarios internacionales de gran relevancia, como ocurrió durante el encuentro ‘Territorios Vivos París 2026’, un evento impulsado por la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas) en el contexto de la Semana de la Moda en París. Allí, la delegación de Valledupar vivió un momento especial al coincidir con la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. En el marco de las actividades de intercambio cultural en Francia, la gestora social de Valledupar, Ana Milena Serrano, junto con la jefa de la Oficina de Cultura, Yanelis González, lideraron una comitiva artesanal que llevó consigo un detalle representativo de la región, elaborado por indígenas locales y cuyo valor llamó la atención de los asistentes.

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Según información de la Alcaldía de Valledupar, el obsequio que recibió Ana Lucía Pineda fue una mochila tradicional hecha en fibra de fique por artesanos kankuamos. Este accesorio, adaptado como bolso de mano, destacó por la mezcla entre técnicas autóctonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y conceptos de moda sostenible, lo que refleja el trabajo de preservación cultural combinado con tendencias contemporáneas. La entrega del presente quedó registrada en videos difundidos en redes sociales oficiales del municipio, donde se observa cómo las maestras artesanas explicaron a la primera dama cada etapa del proceso y la historia detrás de la pieza. Ana Lucía Pineda se mostró visiblemente conmovida, elogiando la textura y el acabado de la mochila, destacando su belleza con palabras de admiración para las creadoras, entre quienes se encontraba la diseñadora Lina Guerra.

El encuentro en París no solo sirvió para dar a conocer la artesanía vallenata, sino que también estuvo amenizado por la presencia del acordeonero arhuaco José Ricardo Villafañe, quien ostenta el título de Rey Vallenato 2021. Ataviado con el atuendo típico de su comunidad, Villafañe acompañó a la delegación, aportando aires musicales autóctonos y generando un ambiente auténticamente colombiano en la ciudad de Cergy, cercana a la capital francesa.

De acuerdo con las autoridades culturales de Valledupar, estos eventos son fundamentales en la estrategia de internacionalización de la ciudad, especialmente al resaltar el papel de las mujeres y el conocimiento ancestral en la promoción del patrimonio local en distintos rincones del mundo.

¿Qué representa la mochila tradicional de los kankuamos entregada a la primera dama en París?

La mochila tradicional de los kankuamos simboliza la riqueza cultural y el saber ancestral de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la capacidad de los artesanos para fusionar técnicas autóctonas con propuestas de moda sostenible. Este tipo de pieza artesanal es un testimonio vivo de la identidad indígena y una muestra palpable de la creatividad femenina en Valledupar.

¿Cómo contribuye la participación de Valledupar en eventos internacionales a la proyección cultural?

La presencia de Valledupar en espacios como ‘Territorios Vivos París 2026’ fortalece la estrategia de internacionalización del municipio, promoviendo los saberes y el trabajo artesanal de sus mujeres. Estas acciones permiten que tradiciones locales sean reconocidas fuera del país y evidencian la dinámica cultural y el talento que caracterizan a la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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