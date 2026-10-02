Por: EL PILON SA

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Natalia Bayona López es conocida como “Fosforito” en el Colegio Nacional Loperena de Valledupar, un apodo que surgió por su cabello rojo y su participación activa durante las elecciones estudiantiles, aunque ella prefiere interpretarlo como el reflejo de una mente encendida. La joven se ha convertido en un ejemplo de disciplina y dedicación, al alcanzar 478 puntos sobre 500 en las pruebas Saber 11 del año 2026, con el puntaje perfecto (100) en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés, y 81 puntos en Sociales y Ciudadanas, según datos del propio examen que le compartieron sus compañeros y confirmó el profesor Palencia.

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A sus 16 años, Natalia vive con su abuela y primo en el barrio El Carmen, mientras su madre trabaja en Vichada. Relata que siempre ha contado con el respaldo de su familia, asegurando que su infancia ha sido “muy bonita”. Ingresó al Loperena en sexto grado motivada por una amistad, y desde ese entonces sus profesores la reconocen por su concentración, participación y generosidad en el aula. Gloria Balaguera, docente de Física, destaca que comparte su conocimiento y es “muy dinámica, muy alegre”, en tanto que Ivonne Ovalles, profesora de Ciencias Sociales, resalta que su resultado es producto de una disciplina y tenacidad demostradas desde los primeros años en la institución.

La preparación de Natalia combinó el apoyo del colegio con estudio autónomo y autodidacta. Participó en pre-Icfes organizados por los profesores y enfocó su esfuerzo en obtener un puntaje que le abra la posibilidad de estudiar Medicina en una universidad pública, dado que el costo de universidades privadas resulta elevado. Entre cuatro y seis horas diarias resolvía simulacros y preguntas en línea, contando también con la colaboración docente que se enfocó en fortalecer habilidades en preguntas tipo Icfes. Utilizó herramientas de inteligencia artificial para practicar Matemáticas, aunque no las consideró útiles para Lectura Crítica, argumentando que “la inteligencia artificial no piensa como un humano y no te da la respuesta correcta”.

Su inclinación por la Medicina está inspirada por su madre, quien es bacterióloga y ha participado en brigadas de salud donde no existen centros hospitalarios. Natalia sueña con estudiar, hacer intercambios y regresar para servir en zonas vulnerables, tal como lo ha visto en su propio entorno familiar. Hoy, en su barrio y en el colegio, todos celebran el logro de la joven “Fosforito”, quien sigue proyectando una energía que motiva a su comunidad y a quienes creen en el valor de la disciplina y el esfuerzo cotidiano.

¿Cómo logró Natalia Bayona obtener 478 puntos en las pruebas Saber 11?

Natalia Bayona alcanzó este alto puntaje gracias a una combinación de estudio disciplinado en casa, participación en pre-Icfes organizados por sus profesores y el uso de simulacros y ejercicios disponibles en línea. Destaca el acompañamiento de sus docentes, quienes orientaron las clases a practicar preguntas tipo Icfes y fortalecieron las áreas evaluadas.

¿Cuál es el significado de las pruebas Saber 11 en Colombia?

Las pruebas Saber 11 son una evaluación estatal que se aplica a estudiantes de último grado de secundaria para medir competencias en áreas como Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés y Sociales y Ciudadanas, y sirven como requisito de ingreso a la educación superior en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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