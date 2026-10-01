Por: El Espectador

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El cierre definitivo del Gimnasio José Joaquín Casas, tras 67 años de historia, evidencia las dificultades por las que atraviesa el sector educativo en Bogotá y Colombia. Esta institución privada, fundada en 1959 por Jaime Leal González, funcionó con una propuesta basada en principios salesianos como el acompañamiento y el respeto. Su historia comenzó en el norte de la capital con solo 40 estudiantes y, a lo largo de seis décadas, llegó a consolidar una oferta trilingüe (español, inglés, francés) y programas como robótica, educación emocional y preparación para exámenes de Cambridge. El pasado 20 de marzo, la comunidad educativa celebró sus 67 años, aún con la esperanza de convertirse en 2027 en referente nacional de educación incluyente e intercultural. Sin embargo, esa meta no llegará a cumplirse: su director general, Jaime Enrique Leal, anunció que el colegio cerrará finalmente al terminar el calendario escolar de 2026, resaltando en el comunicado que “una institución cierra, pero no una historia”.

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El anuncio, hecho público por medio de un comunicado oficial, se presenta como la despedida de una etapa significativa para estudiantes, profesores, trabajadores y egresados. Si bien se señala que se enfrentaron “importantes retos” y una “transformación del panorama educativo” vinculada a cambios sociales y estructurales, la institución no reveló detalles sobre el número actual de alumnos o empleados ni sobre la situación económica del colegio. Tampoco especificó cómo se realizará el traslado de estudiantes o de personal. El comunicado no atribuye el cierre a problemas relacionados con licencia, instalaciones o desempeño académico.

El colegio cerrará sus puertas después del 30 de noviembre de 2026, día en que finalizarán oficialmente las clases y tendrá lugar la ceremonia de clausura para preescolar a décimo. La proclamación de bachilleres quedó programada para el 1.º de diciembre de ese año. La Secretaría de Educación de Bogotá reguló el procedimiento de cierre voluntario mediante la Resolución 0998 de 2026, que exige informar a la comunidad educativa, organizar los registros y prever alternativas de reubicación estudiantil.

Este cierre se suma a una tendencia nacional: según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, entre 2019 y 2024, Colombia perdió 6.263 sedes educativas, de las cuales el 39 % eran privadas. Aunque esa reducción se relaciona con factores demográficos y económicos, el Gimnasio José Joaquín Casas no atribuyó públicamente su decisión a esos motivos ni expuso cifras de matrícula o finanzas. Deja atrás 58 generaciones de bachilleres y el reto para familias y estudiantes de buscar alternativas de continuidad académica.

¿Por qué están cerrando los colegios privados en Bogotá y Colombia?

De acuerdo con el análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, entre 2019 y 2024 cerraron en Colombia 2.446 sedes privadas y 3.817 oficiales, con una disminución de la matrícula nacional a 9,5 millones de estudiantes. El estudio relaciona estos cierres principalmente con factores demográficos, como la reducción de nacimientos y menos población en edad escolar. Sin embargo, no todos los colegios revelan las razones exactas y, en el caso del Gimnasio José Joaquín Casas, la institución argumentó solo “retos importantes” y transformaciones del entorno educativo.

¿Qué ocurre con los documentos y certificados cuando un colegio privado cierra?

Según la información reportada en el comunicado y las directrices de la Secretaría de Educación de Bogotá, ante el cierre voluntario de un colegio privado, la institución debe comunicar la decisión, organizar el registro académico y prever el acceso a los certificados. Sin embargo, el Gimnasio José Joaquín Casas no indicó cuál dependencia se encargará de estos trámites ni con qué instituciones podrán continuar estudios los alumnos tras el cierre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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