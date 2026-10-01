Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad reconocida por su compromiso con la promoción de la cultura en Bogotá, ha organizado un evento especial pensado para todos los miembros de la familia. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el próximo domingo 18 de octubre de 2026 se presentará la obra de teatro ‘Circo de las Maravillas’ en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La función comenzará a las 3:00 p. m. y la entrada es completamente gratuita, según Idartes.

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La trama de ‘Circo de las Maravillas’ gira en torno a Mercurio y Pingüino, quienes asisten emocionados al circo con intención de disfrutar un espectáculo, pero al llegar descubren que el circo ha cerrado sus puertas. La historia da un giro cuando Mercurio, sintiéndose desanimado, decide regresar a casa, pero pronto se percata de que su amigo se ha extraviado entre las carpas vacías. El desarrollo escénico muestra entonces a Mercurio enfrentando la preocupación por su compañero perdido, mientras surge la ayuda de variados personajes del circo que lo asisten en la búsqueda. Así, la obra se convierte en una travesía donde la amistad y la colaboración permiten que Mercurio se reencuentre con Pingüino y, a la vez, descubra que el circo puede transformarse en un espacio de unión y nuevos comienzos. Este mensaje de esperanza y familia es el corazón de la puesta en escena.

La presentación se realizará en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, cuya dirección es calle 66A sur #18U-12. Esta actividad forma parte de la programación que busca ofrecer alternativas culturales y recreativas para todos, especialmente dirigida a habitantes de Ciudad Bolívar y sectores aledaños. Según la información oficial difundida por Idartes, el acceso no tiene ningún costo, lo que convierte el evento en una oportunidad accesible para que niños y adultos disfruten del teatro y refuercen lazos a través del arte.

Este tipo de iniciativas, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, contribuyen a dinamizar la agenda cultural de la ciudad, permitiendo el acceso de públicos diversos a experiencias enriquecedoras y fomentando el sentido de comunidad. Idartes sigue afianzando así su papel en la promoción cultural en barrios del sur de Bogotá, acercando propuestas que exalten la creatividad y la convivencia.

¿Dónde y a qué hora es la obra ‘Circo de las Maravillas’ en Ciudad Bolívar?

La presentación de ‘Circo de las Maravillas’ se realizará el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada es gratuita, según informó el Instituto Distrital de las Artes.

¿De qué trata la obra ‘Circo de las Maravillas’ organizada por Idartes?

La obra ‘Circo de las Maravillas’ cuenta la historia de Mercurio y Pingüino, quienes descubren que el circo al que iban a asistir ha cerrado. Cuando Pingüino se pierde, Mercurio vive una aventura ayudado por personajes del circo, encontrando a su amigo y demostrando que el sentido de familia y esperanza puede renacer aún en momentos difíciles. Idartes presenta esta obra como una experiencia teatral para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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