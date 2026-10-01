Una adolescente de 17 años permanece en su vivienda bajo incapacidad médica luego de ser atropellada mientras cruzaba una vía en el barrio Los Pijaos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá. El accidente ocurrió el viernes 18 de septiembre y el conductor involucrado escapó del lugar.

Sigue a PULZO en Discover

Según el relato entregado por la madre a City Noticias, la joven se dirigía al gimnasio cuando llegó al cruce de la carrera 10. La menor habría esperado a que el semáforo estuviera en verde para peatones antes de comenzar a atravesar la vía.

La situación cambió cuando un vehículo apareció a alta velocidad y la arrolló. La madre aseguró que su hija escuchó cómo el automóvil aceleró cuando ya estaba cruzando y describió la fuerza del golpe: “Ella salió dando tres vueltas al aire”. Testigos también señalaron que el impacto hizo que la adolescente fuera lanzada varios metros.

(Vea también: Tétrico accidente en la salida de Cali dejó tres muertos por choque entre carro y dos motos)

Lee También

Después del accidente, el conductor no se detuvo para auxiliar a la menor y abandonó el lugar. “Cayó y el señor huyó. No sabemos nada y la dejó tirada ahí”, relató la mamá de la víctima al noticiero.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron una ambulancia y le prestaron los primeros auxilios a la adolescente. Sin embargo, la familia enfrentó dificultades durante el traslado debido a que el vehículo responsable ya se había marchado. La joven sufrió múltiples laceraciones y hematomas, especialmente en sus piernas y rodillas.

Aunque las lesiones no revisten gravedad, la menor continúa afectada por el accidente y no ha podido regresar a estudiar. Por esta razón, su familia pidió a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad instaladas en el sector para establecer qué vehículo estuvo involucrado y localizar al conductor que abandonó el lugar.

* Pulzo.com se escribe con Z