La movilidad en uno de los corredores viales más importantes de Bogotá se encuentra comprometida este miércoles debido a una protesta social. Sobre el mediodía, las autoridades de tránsito reportaron una manifestación en desarrollo en las inmediaciones de la carrera 7 con calle 40 B, un punto neurálgico que conecta el centro con el oriente de la capital y donde están ubicadas las Universidades Javeriana y Distrital.

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De acuerdo con los reportes oficiales y registros ciudadanos difundidos desde el lugar de los hechos, la concentración de personas mantiene una afectación intermitente en los carriles de la vía. Específicamente, en sentido sur-norte se registra el cierre intermitente de uno de los dos carriles disponibles, mientras que la situación también impacta el flujo en dirección contraria.

Ante la presencia de los manifestantes en la vía, las rutas de TransMiZonal que operan en este sector han tenido que implementar desvíos operativos para sortear el bloqueo y garantizar la seguridad de los usuarios y de la flota.

Las autoridades de movilidad aconsejan a los conductores que transitan habitualmente por esta zona tomar precauciones y utilizar corredores alternos, recomendando principalmente el desvío por la calle 45 para mitigar los tiempos de desplazamiento. Se espera que las autoridades hagan presencia en el punto para acompañar la movilización y restablecer el flujo vehicular por completo a la mayor brevedad.

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