Las manifestaciones, convocadas en el marco de la jornada por la protección del derecho al acceso al aborto seguro, avanzan desde diferentes puntos de la capital hacia el Museo Nacional, uno de los principales lugares de concentración.

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Según el reporte de la Secretaría de Gobierno, las movilizaciones provenientes de la Universidad Pedagógica Nacional comenzaron su recorrido por las carreras 11 y 13, mientras que desde la Universidad Nacional también iniciaron los desplazamientos después de las actividades preparatorias.

El Museo Nacional es el punto central de encuentro de varios colectivos. Allí fueron instaladas una tarima y equipos de sonido para los actos previstos durante la jornada. También se reportaron marchas desde el Parque Nacional y presencia de manifestantes en distintos sectores.

La situación también tiene efectos sobre el transporte público. Transmilenio informó a las 5:19 p. m. que 51.662 usuarios estaban afectados por las manifestaciones y confirmó un bloqueo total en la calle 26.

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Transmilenio activó desvíos para varios servicios que circulan por la zona. La ruta B23 toma la NQS, mientras que M85 y M86 se desvían por la avenida Esperanza y la carrera 44. Las rutas S43, G53 y B16 mantienen su recorrido habitual.

Además, el servicio Ruta Fácil 1 retorna en Corferias y la Ruta Fácil 3 retorna en la intersección de la calle 26. Los ingresos peatonales de la estación Museo Nacional permanecen cerrados.

En otros puntos, como la carrera 13 con calle 62, un grupo de manifestantes avanzaba en sentido norte-sur y provocaba afectación total de la calzada mixta. Las autoridades mantienen acompañamiento y monitoreo en las zonas donde se concentran las movilizaciones.

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