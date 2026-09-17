Por: EL PILON SA

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En los 25 corregimientos de Valledupar, una inquietud constante se repite entre los habitantes: "¿Por qué el inspector del corregimiento no está?" Esta pregunta, según reporta EL PILÓN, evidencia la falta de presencia regular de los inspectores de Policía rurales, un grupo de funcionarios que desempeñan un papel clave como representantes del Estado en zonas apartadas. Su ausencia no solo responde a la falta de un funcionario en un momento dado, sino que también expone las difíciles condiciones materiales en las que deben trabajar.

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El 17 de septiembre, la mayoría de inspectores rurales de Valledupar, junto con algunos de la zona urbana, se congregaron en el segundo piso de la alcaldía para exigir el cumplimiento de la Ley 2492 de 2025. Esta norma, según explicaron los funcionarios a EL PILÓN, obliga a ajustar los requisitos, la nomenclatura y la remuneración de los inspectores, con el fin de cerrar brechas históricas en sus condiciones laborales. Los manifestantes señalaron que otros municipios del Cesar, con menos recursos, sí cumplen con esta ley, mientras que Valledupar no. Frank Alberto Pinto Alfaro, inspector de Mariangola, denunció el "incumplimiento sistemático" y la "renuencia" de la administración local para implementar la norma.

Las inspecciones de Policía, como puerta institucional para los habitantes rurales, afrontan carencia de sedes. De acuerdo con Davis Castro, inspector de Guacoche, muchos trabajan sin oficina, improvisando sus labores en viviendas o tiendas prestadas, lo que afecta su derecho al trabajo digno. La falta de instalaciones adecuadas impacta tanto a los inspectores como a los habitantes, que no encuentran un lugar fijo al que recurrir para resolver sus conflictos.

Otro reto importante es el transporte. La mayoría de inspectores vive en Valledupar y debe desplazarse a diario a los corregimientos asignados por haber ganado el puesto mediante concurso de méritos. Según Castro, el costo de estos desplazamientos recae completamente sobre los funcionarios, especialmente en zonas alejadas como Villa Germania, El Perro y Caracolí.

A pesar de tener formación superior y experiencia, muchos inspectores siguen clasificados en el nivel técnico más bajo de la Alcaldía, lo que consideran injusto frente a sus responsabilidades y preparación profesional. El problema se agudizó tras el cambio de requisitos con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y la posterior Ley 2492 de 2025, que exige educación de posgrado y experiencia, pero no se refleja en la escala salarial local.

El incumplimiento de la Ley 2492 de 2025 es el eje central de las protestas. Davis Castro precisó que, aunque la norma concede seis meses para ajustes administrativos y presupuestales, la administración solo ha presentado un borrador de decreto sin firma, sin ser una solución válida para los manifestantes. Los inspectores recalcan que acciones judiciales ordenan al municipio aplicar la ley, pero hasta ahora no han obtenido respuestas, por lo que la protesta continuará de manera indefinida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los motivos de la protesta de los inspectores de Policía rurales en Valledupar?

La protesta de los inspectores de Policía rurales en Valledupar tiene su raíz en el incumplimiento de la Ley 2492 de 2025, la cual exige ajustes en requisitos, nomenclatura y remuneración de estos cargos. Los inspectores denuncian la falta de actualización salarial, la ausencia de sedes adecuadas para trabajar, la necesidad de cubrir los costos de transporte a los corregimientos y la falta de respuestas efectivas por parte de la administración municipal.

¿Por qué la Ley 2492 de 2025 es importante para los inspectores de Policía de Valledupar?

La Ley 2492 de 2025 es de gran importancia para los inspectores de Policía porque establece mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento profesional y una remuneración acorde con los requisitos que la norma exige para el cargo. Sin su implementación, los inspectores continúan en el nivel técnico más bajo de la administración, pese a su formación, y carecen de garantías básicas para ejercer con dignidad su función en los corregimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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