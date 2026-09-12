Por: El Espectador

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Las protestas del viernes 11 de septiembre dejaron una vez más una estela de daños materiales en Bogotá. De acuerdo con imágenes circuladas en redes sociales, se observó a encapuchados vandalizando tanto fachadas de edificaciones como buses del sistema TransMilenio en distintos puntos de la ciudad. Estos casos han reavivado la preocupación ciudadana acerca del alto costo que implica para el Distrito la restauración de monumentos y bienes mobiliarios dañados en medio de manifestaciones.

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Según actas obtenidas por Diana Diago, concejal de Bogotá, mediante un derecho de petición, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) confirmó que, entre 2024 y la primera mitad de 2026, el Distrito ha invertido más de $1.300 millones en atender daños causados por vandalismo y hurto. Desglosando las cifras, el IDPC intervino en 2024 un total de 70 bienes mediante 106 intervenciones, con un gasto de $500,6 millones. En 2025, el gasto aumentó considerablemente hasta $634,9 millones, utilizados para 81 intervenciones sobre 52 bienes. Hasta el 15 de junio de 2026, la entidad ha reportado otras 43 intervenciones sobre 29 bienes por $201,3 millones adicionales.

El registro histórico indica que esta problemática y los costos asociados no son nuevos. Por ejemplo, en 2020 se destinaron $192 millones, en 2021 la cifra ascendió a $449 millones, en 2022 se reportaron $389 millones y en 2023 fueron $359 millones. Sin embargo, 2025 se destacó como el año con el gasto anual más alto en intervenciones de restauración, según datos suministrados por el IDPC.

Entre los bienes más afectados figura el monumento Longos, que según la denuncia de Diana Diago ha requerido cerca de $170 millones en restauraciones entre 2024 y 2026. Diago subrayó que "una cosa es protestar y otra muy diferente vandalizar" y reiteró el llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría de Seguridad y la Policía para fortalecer las medidas de identificación y sanción contra los responsables.

Asimismo, la concejal recalcó que impulsó un proyecto de acuerdo que obligaría a quienes causen daños al patrimonio público a asumir los costos de reparación. Entre las posibles sanciones está la suspensión de beneficios distritales, como becas o subsidios, hasta que los responsables reparen los daños. La magnitud de las cifras y la reiteración de los ataques vuelven a instalar la discusión sobre cómo evitar que Bogotá siga asumiendo altos costos por actos vandálicos durante las manifestaciones.

¿Cuánto le cuesta a Bogotá reparar el patrimonio vandalizado durante protestas?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), desde 2024 hasta la primera mitad de 2026, Bogotá ha invertido más de $1.300 millones en intervenciones de restauración por los daños ocasionados a monumentos y bienes públicos debido a actos vandálicos relacionados con protestas.

¿Qué propone el nuevo proyecto de acuerdo para sancionar a quienes dañen el patrimonio en Bogotá?

El proyecto de acuerdo, presentado por la concejal Diana Diago, propone que quienes ocasionen daños al patrimonio público respondan económicamente por la reparación, incluyendo la suspensión de beneficios distritales como becas o subsidios hasta que los responsables reparen los daños causados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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