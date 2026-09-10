Una llamativa propuesta de Enrique Peñalosa volvió a poner sobre la mesa el debate por el pico y placa en Bogotá: que los carros híbridos y eléctricos también tengan que cumplir con las restricciones de circulación que actualmente afectan a buena parte de los vehículos de la ciudad.

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El exalcalde de Bogotá defendió la idea al considerar que, aunque estos automóviles tienen ventajas desde el punto de vista ambiental, ocupan prácticamente el mismo espacio en las calles que cualquier otro carro. Por eso, desde su perspectiva, deberían estar sujetos a las mismas medidas cuando el objetivo sea reducir la cantidad de vehículos circulando y, con ello, la congestión.

Peñalosa también respaldó la posibilidad de implementar un cobro por congestión en Bogotá, tomando como referencia medidas que ya existen en ciudades como Londres y Nueva York. Su planteamiento parte de que, para disminuir los trancones, no basta con fortalecer el transporte público: también sería necesario poner límites al uso de los carros particulares.

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Esto dijo:

Cuando creamos el Pico & Placa lo hicimos para aliviar el tráfico. Después creamos el cobro por no cumplirlo, parecido al “congestión charge” de Londres o Nueva York pero tropicalizado, para que los ciudadanos de ingresos altos en vez de tener dos o más carros o blindar el… — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 10, 2026

La propuesta resulta especialmente polémica porque los vehículos híbridos y eléctricos han recibido beneficios precisamente como una manera de incentivar una movilidad más limpia. En Colombia, las ventajas asociadas a estas tecnologías buscan que más personas tengan razones para abandonar progresivamente los vehículos tradicionales de combustión.

Por eso, aplicarles pico y placa podría tener un efecto contradictorio. Por un lado, permitiría tratar de la misma manera a todos los carros frente al problema de la congestión. Pero, por otro, podría quitar uno de los incentivos que tiene una persona para pagar por un vehículo híbrido o eléctrico.

El debate entonces no se limita a determinar qué carros ocupan espacio en las vías. También plantea qué tipo de movilidad quiere promover Bogotá: una en la que todos los automóviles tengan restricciones similares para controlar el tráfico o una que mantenga beneficios para quienes opten por tecnologías menos contaminantes.

La propuesta de Peñalosa ya despierta críticas entre quienes consideran que limitar la circulación es una respuesta insuficiente y que la ciudad debería concentrarse en ampliar su infraestructura con nuevas vías, puentes y sistemas de transporte.

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Así, una idea que todavía corresponde al planteamiento del exalcalde abre una discusión de fondo para Bogotá: cómo reducir los trancones sin terminar desincentivando precisamente a quienes están optando por formas de movilidad más limpias.

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