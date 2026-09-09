Bogotá volvió a tener una nueva alteración en su tráfico por cuenta de otro accidente de tránsito. Sobre la noche de este 9 de septiembre se reportó un choque múltiple que involucró un camión y otros cinco vehículos.

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La situación se dio sobre la carrera Séptima con calle 127a, en el norte de la ciudad. De acuerdo con las autoridades de tránsito, sobre las 7 de la noche se reportó el siniestro vial.

Aunque no se tiene una versión oficial, todo parece indicar que el vehículo de carga tuvo una falla mecánica que lo habría dejado sin frenos. Esto provocó que rodara sobre la empinada 127a y se llevará por delante a unos carros y una camioneta.

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El mismo camión siguió de largo y atravesó el separador de la Séptima para quedar en medio del sentido norte-sur. Videos mostraron la gravedad de la magnitud, ya que algunos de los vehículos terminaron sobre la acera.

#BOGOTÁ. Se presenta movilidad reducida en la carrera 7 con Calle 127A, sentido Norte-Sur. ​Un vehículo que descendía por la calle 127A sufrió una aparente falla mecánica en los frenos, colisionando con varios automóviles y quedando atravesado sobre la vía. Hasta el momento no se… pic.twitter.com/u64Op0We2J — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 9, 2026

Pese a la impactante escena, no se reportaron heridos. Sin embargo, el vehículo de carga quedó detenido en la mitad de la Séptima, lo que provocó congestión vehicular mientras lo removían. Las autoridades de movilidad llegaron al lugar para tratar de retomar el flujo de la movilidad.

[07:35 p.m.] #AEstaHora | @BomberosBogota, @TransitoBta y grupo guía, realizan la atención de la novedad y apoyan la #GestiónDelTráfico en el sector. ❌❌ Se tiene afectación de dos carriles de la carrera 7. https://t.co/mlc7UNKVSV pic.twitter.com/UW1R3fyxUx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 10, 2026

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