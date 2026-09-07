La capital del país no tuvo paz durante la noche y la madrugada. Una serie de aparatosos siniestros viales dejó varios vehículos volcados, personas heridas y monumentales trancones que afectaron la movilidad en al menos tres localidades clave de Bogotá: Kennedy, San Cristóbal y Fontibón.

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Uno de los puntos más críticos de la noche se registró en la concurrida avenida Boyacá con calle 23, en sentido norte-sur. En este tramo, un taxi y un furgón protagonizaron un fuerte choque cuyo impacto hizo que el vehículo de carga terminara volcado sobre el carril derecho. Aunque por fortuna no se reportaron personas heridas de gravedad, el paso vehicular quedó restringido a un solo carril, desatando un tremendo trancón que paralizó los carriles en inmediaciones de la Terminal de Transportes y del conocido almacén Los Tres Elefantes.

La localidad de Kennedy tampoco se libró del caos en las vías. Sobre la avenida Dagoberto Mejía con calle 42 Sur, en sentido sur-norte, una buseta de transporte público chocó violentamente contra una motocicleta. El conductor de la moto llevó la peor parte del impacto y tuvo que recibir atención médica oportuna por parte de los paramédicos que arribaron al lugar de los hechos.

Por otro lado, en la localidad de San Cristóbal, los habitantes presenciaron cómo un camión terminó completamente volcado sobre el separador de la calle 37A con carrera Segunda D. Las primeras versiones de las autoridades apuntan a una posible falla mecánica como la detonante del accidente, aunque el caso sigue bajo investigación mientras se esperaba la llegada de la grúa para retirar el pesado automotor.

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#Video A esta hora hay paso a un carril en el sentido sur-norte de la Avenida Boyacá, frente a la urbanización Carlos Lleras, tras un accidente. Un furgón terminó volcado en el carril derecho luego del choque con un taxi. No se reportan heridos de gravedad. pic.twitter.com/u2IAF1aE5w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 7, 2026

Finalmente, la jornada nocturna cerró con otro incidente vial en Fontibón, específicamente en la calle 17 con carrera 69B, en el sector industrial de Montevideo. Allí, dos vehículos particulares colisionaron de forma aparatosa. Si bien no se reportaron personas lesionadas de gravedad, las autoridades no descartan que el exceso de velocidad haya sido el detonante de este nuevo susto.

A pesar del panorama alarmante y de las congestiones que sufrieron cientos de conductores, las autoridades de movilidad confirmaron que, por fortuna, no se registraron personas fallecidas en ninguno de los múltiples casos reportados durante esta accidentada jornada.

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