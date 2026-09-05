Momentos de tensión se vivieron este sábado 5 de septiembre en el occidente de la capital del país, luego de que los pasajeros de un taxi fueran víctimas de un robo mientras se movilizaban por la avenida Boyacá, a la altura de la calle 10. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

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Según lo apreciado en las imágenes, el vehículo se encontraba detenido cuando un hombre se acercó al costado trasero del taxi y rompió una de las ventanas. Después de ingresar parcialmente al automóvil, el sujeto comenzó a forcejear con uno de los ocupantes con el objetivo de quitarle sus pertenencias.

La situación tomó un giro aún más delicado cuando el delincuente sacó un arma de fuego y apuntó hacia las personas que se encontraban dentro del vehículo. Ante la resistencia de los pasajeros, el hombre finalmente consiguió apoderarse de lo que aparenta ser un bolso.

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Acá, el video de lo sucedido:

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, ciudadano grabó el instante en que un sujeto armado asaltó a los ocupantes de un taxi en la Av. Boyacá con calle 10, sentido Norte-Sur. Según la denuncia, el individuo robó varias pertenencias, habría herido a una persona y posteriormente huyó en una… pic.twitter.com/bSWygqGAP9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 5, 2026

En medio del enfrentamiento dentro del taxi, las imágenes muestran que el individuo habría accionado el arma una vez hacia el interior del vehículo. Por el momento, no se ha establecido públicamente si ese disparo alcanzó a alguno de los pasajeros o si dejó personas heridas.

Un detalle que también llama la atención en la grabación es la presencia de una mujer en uno de los asientos del taxi. La pasajera se encontraba precisamente en el lado del automóvil en el que ocurrió el ataque, por lo que estuvo cerca de la acción del delincuente durante varios segundos.

Después de conseguir el bolso, el hombre salió del taxi, cruzó la avenida y llegó hasta una motocicleta de color blanco con rojo. Allí lo esperaba otro individuo, quien habría participado como cómplice en el escape. Ambos emprendieron la huida por una de las vías cercanas al lugar del robo.

Poco después, el taxi volvió a ponerse en movimiento y abandonó la zona.

El video ha permitido conocer parte de la secuencia del atraco, aunque todavía no se tienen detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre el estado de salud de quienes estaban dentro del vehículo. Tampoco se conoce el valor de los elementos que fueron hurtados.

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