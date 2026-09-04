Una nueva emergencia ambiental y de seguridad sacudió al sur de Bogotá en la jornada del mediodía de este viernes 4 de septiembre, luego de que se reportara un voraz incendio en el barrio San Bernardino, ubicado en la localidad de Bosa. La conflagración, que rápidamente comenzó a expandirse, desató momentos de profunda tensión entre los residentes de la zona tras levantar una imponente y densa columna de humo negro que logró divisarse desde distintos puntos de la capital, encendiendo las alarmas tanto de las comunidades aledañas como de los organismos de socorro.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales y replicada por los reportes de Citytv, el origen del fuego estaría directamente relacionado con una quema de basuras clandestina realizada en el sector. Habitantes del lugar denunciaron con indignación que este terreno baldío es utilizado de manera recurrente y totalmente ilegal como botadero clandestino de escombros y desechos sólidos. La irresponsable acumulación de material altamente combustible facilitó que las llamas se propagaran a gran velocidad, convirtiendo el lote en una auténtica bomba de tiempo que puso en riesgo la tranquilidad del sector.

Ante la gravedad de la situación, unidades especializadas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hicieron presencia inmediata en el punto de la emergencia para desplegar intensas labores operativas. Los socorristas trabajan a contrarreloj para confinar las llamas, enfriar el terreno y evitar que el fuego alcance las estructuras residenciales vecinas, mientras equipos de gestión del riesgo realizan un monitoreo constante de la calidad del aire para descartar afectaciones a la salud de los transeúntes y habitantes por la densa inhalación de humo.

Este delicado episodio vuelve a poner sobre la mesa la falta de control frente al manejo de residuos y el arrojo clandestino de escombros en los márgenes de la ciudad. Las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para erradicar estas prácticas peligrosas que vulneran la normativa ambiental y ponen en vilo la vida humana, a la espera de un parte oficial definitivo que confirme el control absoluto de la conflagración.