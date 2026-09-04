Un intento de hurto de una camioneta terminó en medio de un violento forcejeo entre una mujer y dos hombres armados en el barrio Veraguas, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió en las últimas horas y quedó marcado por la reacción de algunos ciudadanos que intervinieron para evitar que los delincuentes concretaran el robo y lograran escapar.

(Lea también: Impresionante robo de patineta en Bogotá; delincuentes tumbaron a dueño con un palo)

De acuerdo con la información entregada por CityTv, de la Casa Editorial El Tiempo, la mujer habría sido abordada por dos delincuentes que pretendían apoderarse de su camioneta. Durante el intento de hurto se produjo un forcejeo. Los sujetos, que estarían armados, la golpearon y le provocaron una herida en la cabeza.

Lee También

Una vecina que presenció lo ocurrido relató al medio citado que varios habitantes se acercaron para auxiliarla.

“Salimos nosotros, quienes estábamos más cerca de ella, y la auxiliamos. Le abrieron la cabeza y le pegaron en la parte de atrás de la nuca, pero no pasó a mayores”, aseguró la mujer, quien habló con CityTv.

Aunque la víctima resultó lesionada, los habitantes que acudieron al lugar lograron asistirla después de la agresión.

En medio de la situación, un conductor de un camión que transitaba por el sector se percató de lo que estaba sucediendo y tomó una decisión que terminó siendo determinante.

El hombre atravesó su vehículo para bloquear el paso y evitar que los presuntos ladrones pudieran escapar rápidamente del lugar. La maniobra contribuyó a frustrar el intento de hurto y obligó a los delincuentes a desistir de su objetivo.

El caso causó preocupación entre los residentes de Veraguas, quienes solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona y avanzar en la identificación de los responsables.

Los habitantes del sector aseguran que el episodio no sería un caso aislado. Según sus denuncias, en la zona se han presentado con frecuencia robos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas, hurtos de celulares e intentos de ingresar a viviendas.

Una de las residentes, que prefirió mantener su identidad en reserva, manifestó a CityTv que los habitantes sienten que la presencia de la Policía no es permanente.

“Las rondas de la Policía se dan de vez en cuando, no es todo el tiempo. Entonces, ha sido un poco complicada esta situación porque nos sentimos solos”, explicó.

La mujer también relató que durante las noches algunos delincuentes aparentemente recorren las calles buscando oportunidades para ingresar a propiedades.

“Llega la noche y están tratando de mirar qué robar, midiendo llaves, revientan los candados y se meten a robar en los antejardines”, agregó.

Los residentes también señalaron la presencia de habitantes de calle como uno de los factores que, desde su percepción, ha contribuido al deterioro de la seguridad del sector. Esta apreciación corresponde a una denuncia de la comunidad y no implica que las personas habitantes de calle estén vinculadas a los hurtos.

El caso ocurrió en medio de un panorama de inseguridad que continúa preocupando a los habitantes de Bogotá. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 55.137 hurtos a personas en la capital.

Las cifras equivalen a un promedio de aproximadamente 305 víctimas al día, es decir, cerca de 13 casos por hora. En términos de frecuencia, el dato representa aproximadamente un hurto a persona cada cinco minutos en Bogotá durante el periodo analizado.

(Vea también: Hombre hizo disparo al aire en Bogotá y salvó a dos mujeres que iban a ser víctimas de robo)

La situación ha llevado a ciudadanos de diferentes sectores a solicitar mayor presencia de las autoridades y estrategias que permitan prevenir este tipo de delitos.

Mientras tanto, en Veraguas los habitantes esperan que las autoridades puedan identificar a los responsables del intento de robo de la camioneta y determinar si estarían relacionados con otros hechos registrados en el sector.

* Pulzo.com se escribe con Z