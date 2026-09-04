Un robo ocurrido en una de las ciclorrutas más transitadas de Bogotá quedó registrado por una cámara de seguridad y terminó con un detenido que, pese a ser sorprendido por la Policía, recuperó su libertad horas después.

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El caso ocurrió en la avenida calle 26, cerca de la Universidad Nacional, y tuvo como víctima a un joven que se movilizaba en una patineta eléctrica.

El hecho comenzó cuando el joven avanzaba por el corredor destinado a bicicletas y patinetas. En un momento del recorrido, un hombre se atravesó en su camino y utilizó un palo de gran tamaño para golpearlo y provocar su caída. La agresión ocurrió en pocos segundos y quedó registrada por una cámara instalada en un vehículo.

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El impacto hizo que el joven terminara en el suelo junto con su patineta. Después de que la cámara dejó de registrar la escena, las autoridades llegaron al sitio y se entrevistaron con la víctima, quien señaló al hombre como el responsable del hurto.

La Policía procedió con la captura del señalado y lo dejó a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, el caso tuvo un giro horas después: el detenido quedó en libertad, debido a que, según la explicación entregada por las autoridades, no contaba con antecedentes judiciales, aunque había sido capturado en flagrancia.

Usuarios alertan por inseguridad en las ciclorrutas en Bogotá

El caso volvió a poner la atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan quienes utilizan estos corredores, especialmente durante la noche. Usuarios consultados por Citytv señalaron que existen sectores de Bogotá con poca iluminación y presencia limitada de las autoridades, lo que incrementa la sensación de riesgo.

Uno de los ciudadanos explicó que hay tramos por los que prefiere no circular en horas de la noche debido a la inseguridad. Según su testimonio, en algunos sectores los usuarios terminan optando por desplazarse por la vía destinada a los vehículos para evitar determinados puntos de la ciclorruta.

La falta de iluminación también aparece entre las principales preocupaciones. Otro usuario señaló que el problema se presenta en sectores cercanos a la Universidad Nacional y en el trayecto hacia el centro de la ciudad.

A esto se suma el temor de quienes utilizan patinetas eléctricas y bicicletas de ser víctimas de un robo que pueda terminar en una agresión. Para algunos usuarios, el riesgo no se limita a perder el vehículo o sus pertenencias, sino a sufrir lesiones durante el intento de hurto.

Las condiciones de los corredores también representan una dificultad adicional. Quienes los utilizan con frecuencia advierten que deben mantener una velocidad que les permita reaccionar ante obstáculos o situaciones inesperadas, pues bicicletas y patinetas pueden perder estabilidad con facilidad ante un golpe.

Otro ciudadano consultado señaló que algunos sectores generan mayor preocupación por la presencia de personas en los alrededores de la ciclorruta, por lo que los usuarios optan por atravesarlos rápidamente.

El robo registrado en la calle 26 deja así una nueva alerta entre quienes utilizan estos medios de transporte en Bogotá, especialmente en recorridos nocturnos y en puntos donde persisten las quejas por iluminación deficiente e inseguridad.

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