Un robo a mano armada fue frustrado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueran sorprendidos cuando, presuntamente, asaltaban a un trabajador de una estación de servicio en el barrio Provenza, localidad de Suba, al norte de Bogotá.

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El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo los dos sujetos habrían acorralado al empleado y lo intimidaron con un arma de fuego para obligarlo a entregar el dinero en efectivo correspondiente al producido de la venta de gasolina.

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Según informó la Policía, los uniformados del CAI Rincón se encontraban realizando labores de patrullaje por la zona cuando advirtieron lo que estaba ocurriendo.

Al percatarse de que los dos hombres estaban despojando al trabajador de sus pertenencias y del dinero, los policías se desplazaron rápidamente hasta la estación de servicio para intervenir.

La presencia de los uniformados hizo que los sospechosos intentaran escapar. Sin embargo, la reacción de los agentes permitió detener a uno de ellos en el lugar, mientras que el segundo habría intentado huir y fue alcanzado y capturado minutos después.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron en poder de los capturados un revólver con munición. También les fue hallado un teléfono celular que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, habría sido hurtado momentos antes al trabajador.

Los dos hombres, de 33 y 34 años, fueron capturados y quedaron señalados de los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La Policía indicó además que ambos ya registraban anotaciones por hurto y daño en bien ajeno.

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Tras el procedimiento, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las respectivas actuaciones judiciales y será la encargada de establecer su responsabilidad dentro del proceso.

El caso vuelve a poner la atención sobre los hechos de inseguridad que se presentan en establecimientos comerciales de Bogotá, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar si los detenidos estarían relacionados con otros casos de hurto en la zona.

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