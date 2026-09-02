Un nuevo hecho de violencia es investigado por las autoridades en el sur de Bogotá, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre bajo el puente vehicular de la avenida Bosa, en un sector ubicado entre las localidades de Kennedy y Bosa, cerca del río Tunjuelito.

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El homicidio ocurrió durante la mañana del 1 de septiembre, después de que habitantes de la zona reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

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Tras recibir el llamado de la comunidad, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y encontraron a un hombre tendido bajo la estructura vehicular.

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Los agentes acordonaron la zona y confirmaron que la víctima presentaba una herida provocada por arma de fuego en la cabeza.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del lugar, recopilaron elementos que podrían ser útiles para la investigación y adelantaron el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima fue identificada como Julio César Navarra Lizardo, de aproximadamente 39 años.

Las autoridades manejan inicialmente la hipótesis de que el asesinato podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Esta línea de investigación se encuentra relacionada, entre otros elementos, con la información obtenida durante la identificación de la víctima, pues, según la Policía, Navarra Lizardo registraba antecedentes judiciales.

Sin embargo, las autoridades deberán avanzar en la investigación para establecer con precisión qué ocurrió, cuál habría sido el motivo del ataque y quiénes participaron en el crimen.

Los investigadores se encuentran revisando las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y obtener pistas que permitan identificar a los responsables. El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, explicó que el material audiovisual será fundamental para reconstruir la escena.

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“En este momento estamos verificando cámaras de seguridad para establecer los hechos de tiempo, modo y lugar, y dar con el paradero de los autores materiales de este hecho”.

Por ahora, no se han reportado capturas relacionadas con este homicidio.

Pese al asesinato, las autoridades entregaron un balance sobre la seguridad en la localidad y aseguraron que durante los últimos meses se ha registrado una disminución en algunos de los delitos de mayor impacto.

La Policía también destacó el trabajo conjunto que se viene adelantando con la Fiscalía General de la Nación para identificar y afectar las estructuras delincuenciales que operan en diferentes sectores del sur de Bogotá. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que entreguen cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio y a la identificación de los responsables.

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