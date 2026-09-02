Un nuevo hecho de violencia es investigado por las autoridades en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego del asesinato de Luis Alberto Gómez Avellaneda, de 32 años, quien, según sus familiares, era hincha de Independiente Santa Fe.

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Los hechos se habrían registrado el pasado domingo en inmediaciones de la avenida Carrera 80 con calle 51B Sur, en el sector de Bellavista. De acuerdo con la información conocida por Gato Noticias, el hombre habría sido atacado con arma blanca, aparentemente, por varios sujetos.

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Tras resultar gravemente herido, Gómez Avellaneda fue auxiliado y trasladado con vida al Hospital de Occidente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los médicos no pudieron salvarle la vida.

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La familia de la víctima sostiene que el ataque podría estar relacionado con el hecho de que llevaba puesta, aparentemente, una camiseta de Santa Fe.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente el móvil del homicidio. La Policía adelanta las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer quiénes estarían detrás de la agresión.

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Una de las hipótesis que se analiza es que el crimen pudiera estar relacionado con una presunta intolerancia entre hinchas de equipos de fútbol, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada por las autoridades a medida que avance la investigación. Hasta el momento, no se reportan personas capturadas por este caso.

La familia de Luis Alberto Gómez Avellaneda pide que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

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