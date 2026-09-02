Por: Portal Bogotá

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El deporte en Bogotá busca fortalecer su estructura a partir de la participación activa de los propios atletas. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las y los integrantes del Equipo Bogotá, que reúne a los deportistas de alto rendimiento vinculados a la ciudad, están invitados a ser parte de la escogencia de representantes ante la Comisión Técnica y el Comité Primario. Este mecanismo de elección, anunciado oficialmente en los canales del IDRD y del Equipo Bogotá, ofrece a los atletas la oportunidad de seleccionar a quienes se encargarán de expresar y defender sus intereses en instancias donde se analizan temas trascendentales para su desarrollo profesional y personal.

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Los representantes del Equipo Bogotá cumplen una función vital. Según lo explicado por el IDRD, son deportistas elegidos por sus pares, con la responsabilidad de llevar la voz colectiva de los atletas a los espacios de deliberación sobre el Programa de Apoyo al Deporte de Rendimiento. No se trata de una representación individual o segmentada por disciplinas: quienes sean elegidos deben trabajar en función del bienestar y las necesidades de todo el grupo de deportistas que integran el programa.

En el interior de la labor de estos representantes está escuchar a los atletas, recoger sus propuestas, defender sus derechos, construir consensos a través de un diálogo efectivo y promover soluciones a los diferentes retos que enfrentan. Además, se espera que actúen de puente entre los deportistas y las instancias directivas, facilitando una comunicación de doble vía y haciendo seguimiento constante a los compromisos adquiridos. Rendir cuentas a quienes los eligieron y fomentar una participación más activa y transparente son también partes fundamentales de su papel.

Sobre el proceso electoral, el IDRD informó que las votaciones serán virtuales y se realizarán el jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2026. El acceso al enlace, los horarios y las orientaciones para ejercer el voto se compartirán, según el instituto, en los canales oficiales de ambas entidades. Esta iniciativa subraya el deseo institucional de empoderar a las y los deportistas no solo como figuras en las pistas y canchas, sino también como actores que participan en la toma de decisiones que inciden directamente en sus trayectorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligen los representantes del Equipo Bogotá ante la Comisión Técnica y el Comité Primario?

Las y los representantes del Equipo Bogotá serán seleccionados mediante un proceso de votación virtual, previsto para los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2026. Toda la información relevante sobre el proceso, incluyendo el enlace y los horarios, será divulgada en los canales oficiales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y del propio Equipo Bogotá, para que los deportistas puedan participar de forma informada y transparente.

¿Cuál es la función del Programa de Apoyo al Deporte de Rendimiento en Bogotá?

El Programa de Apoyo al Deporte de Rendimiento se encarga de respaldar a los deportistas de alto nivel en Bogotá, brindando recursos, condiciones y acompañamiento para su desarrollo profesional. Este programa promueve el acceso de los atletas a mejores condiciones y facilita la representación de sus necesidades e inquietudes por medio de sus delegados, fortaleciendo así el deporte distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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