Un accidente de tránsito que involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un bicitaxi dejó una persona muerta y otra herida en el barrio Bella Vista de Kennedy (Bogotá).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Impactante accidente de lujosa Mercedes en la vía Bogotá-Girardot dejó mujer muerta y quedó en video)

El hecho se presentó hacia las 10 de la noche y provocó momentos de tensión en el lugar, donde varias personas intentaron agredir al conductor del vehículo de servicio público.

De acuerdo con Edward Porras, ‘Ojo de la Noche’, en el bicitaxi se movilizaban dos personas cuando ocurrió el choque con el bus del SITP. Una de ellas quedó gravemente afectada y fue atendida por organismos de emergencia.

Lee También

El caso tomó un giro inesperado durante la atención de la emergencia. Según el reporte, uno de los afectados habría sido dado inicialmente por muerto por personal de atención, pero posteriormente se advirtió que todavía presentaba signos vitales y fue trasladado en una ambulancia.

La persona llegó a un centro asistencial sin signos vitales y, pese al traslado, finalmente se confirmó su fallecimiento. Las circunstancias exactas de la atención médica y la secuencia en la que se produjo el deceso deberán ser establecidas por las autoridades y los organismos correspondientes.

Intentaron agredir al conductor del SITP

La muerte provocó una fuerte reacción de personas que se encontraban en el sector. En medio de la confusión generada por el accidente, algunos ciudadanos intentaron tomar represalias contra el conductor del bus.

La situación obligó a intervenir para evitar que la reacción de la comunidad pasara a mayores. Mientras tanto, las autoridades avanzaron en el procedimiento correspondiente para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

Por ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias del siniestro y las condiciones en las que se movilizaban los dos ocupantes del bicitaxi. También será necesario esclarecer el procedimiento de atención que recibió la persona que posteriormente murió.

El accidente vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes se movilizan en este tipo de vehículos en Bogotá, especialmente en zonas donde comparten las vías con buses y otros actores de la movilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z